Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.08.25 17h30 O Botafogo soma 11 pontos a mais que o Juventude (Vítor Silva/ Botafogo) Juventude x Botafogo disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventude x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Juventude soma no Brasileirão um total de 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 17 gols marcados e 38 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo acumula 29 pontos, 8 vitórias, 5 empates, 5 derrotas, 23 gols marcados e 11 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Juventude x Botafogo: prováveis escalações Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Alan Ruschel (Marcelo Hermes); Caíque, Jadson, Mandaca e Nenê; Gabriel Taliari e Batalla. Botafogo: John; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo (Marçal), Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas, Savarino e Montoro; Artur e Arthur Cabral. FICHA TÉCNICA Juventude x Botafogo Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Juventude Botafogo jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Série A argentina Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 24.08.25 17h15 Campeonato Brasileiro Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54