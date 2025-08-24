Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (24/08), incluem partidas pela Premier League, pela La Liga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 16h, o Vasco enfrentará o Corinthians pelo Brasileirão. Já às 20h30, o São Paulo enfrentará o Atlético Mineiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Mainz x Colônia - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Mönchengladbach x Hamburg - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

Unión de Santa Fe x Huracán - 14h - AFA Play Argentinos Juniors x Racing - 16h15 - AFA Play Boca Juniors x Banfield - 18h15 - Disney+ Independiente x Platense - 20h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Vasco x Corinthians - 16h - TV Globo e Premiere Bahia x Santos - 16h - TV Globo e Premiere Fortaleza x Mirassol - 18h30 - Premiere Juventude x Botafogo - 18h30 - Premiere São Paulo x Atlético-MG - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Paysandu x Operário - 16h - Disney+ Ferroviária x Volta Redonda - 18h30 - Disney+ Cuiabá x Atlético-GO - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Osasuna x Valencia - 12h - ESPN 4 e Disney+ Real Sociedad x Espanyol - 14h30 - Disney+ Villarreal x Girona - 14h30 - Disney+ Real Oviedo x Real Madrid - 16h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Crystal Palace x Nottingham Forest - 10h - ESPN e Disney+ Everton x Brighton - 10h - XSports e Disney+ Fulham x Manchester United - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Cagliari x Fiorentina - 13h30 - Disney+ Como x Lazio - 13h30 - XSports e Disney+ Atalanta x Pisa - 15h45 - Disney+ Juventus x Parma - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Famalicão x Gil Vicente - 11h30 - Sem informações Porto x Casa Pia - 14h - Sem informações Braga x AVS SAD - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Vasco e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vasco x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Santos; veja o horário

O jogo entre Bahia x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Atlético MG; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Atlético Mineiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao jogo do Botafogo; veja o horário

O jogo entre Juventude x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h - Vasco x Corinthians - Brasileirão 16h - Bahia x Santos - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - Premier League 12h - Osasuna x Valencia - La Liga 12h30 - Fulham x Manchester United - Premier League 16h30 - Real Oviedo x Real Madrid - La Liga 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - Premier League 10h - Everton x Brighton - Premier League 12h - Osasuna x Valencia - La Liga 12h30 - Fulham x Manchester United - Premier League 13h30 - Cagliari x Fiorentina - Campeonato Italiano 13h30 - Como x Lazio - Campeonato Italiano 14h30 - Real Sociedad x Espanyol - La Liga 14h30 - Villarreal x Girona - La Liga 15h45 - Atalanta x Pisa - Campeonato Italiano 15h45 - Juventus x Parma - Campeonato Italiano 16h - Paysandu x Operário - Série B do Brasileirão 16h30 - Real Oviedo x Real Madrid - La Liga 18h15 - Boca Juniors x Banfield - Campeonato Argentino 18h30 - Ferroviária x Volta Redonda - Série B do Brasileirão 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

Premiere

16h - Vasco x Corinthians - Brasileirão 16h - Bahia x Santos - Brasileirão 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Brasileirão 18h30 - Juventude x Botafogo - Brasileirão 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

10h30 - Mainz x Colônia - Bundesliga 12h30 - Borussia Mönchengladbach x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet neste domingo.