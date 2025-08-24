Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Vasco e Corinthians jogarão pelo Brasileirão às 16h (Matheus Lima/ Vasco da Gama)

Os jogos de hoje, neste domingo (24/08), incluem partidas pela Premier League, pela La Liga, pelas Séries A e B do Brasileirão e por outras competições internacionais.

Às 16h, o Vasco enfrentará o Corinthians pelo Brasileirão. Já às 20h30, o São Paulo enfrentará o Atlético Mineiro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Mainz x Colônia - 10h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Borussia Mönchengladbach x Hamburg - 12h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Unión de Santa Fe x Huracán - 14h - AFA Play
  2. Argentinos Juniors x Racing - 16h15 - AFA Play
  3. Boca Juniors x Banfield - 18h15 - Disney+
  4. Independiente x Platense - 20h30 - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Vasco x Corinthians - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Bahia x Santos - 16h - TV Globo e Premiere
  3. Fortaleza x Mirassol - 18h30 - Premiere
  4. Juventude x Botafogo - 18h30 - Premiere
  5. São Paulo x Atlético-MG - 20h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Paysandu x Operário - 16h - Disney+
  2. Ferroviária x Volta Redonda - 18h30 - Disney+
  3. Cuiabá x Atlético-GO - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Osasuna x Valencia - 12h - ESPN 4 e Disney+
  2. Real Sociedad x Espanyol - 14h30 - Disney+
  3. Villarreal x Girona - 14h30 - Disney+
  4. Real Oviedo x Real Madrid - 16h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Crystal Palace x Nottingham Forest - 10h - ESPN e Disney+
  2. Everton x Brighton - 10h - XSports e Disney+
  3. Fulham x Manchester United - 12h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Cagliari x Fiorentina - 13h30 - Disney+
  2. Como x Lazio - 13h30 - XSports e Disney+
  3. Atalanta x Pisa - 15h45 - Disney+
  4. Juventus x Parma - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Famalicão x Gil Vicente - 11h30 - Sem informações
  2. Porto x Casa Pia - 14h - Sem informações
  3. Braga x AVS SAD - 16h30 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Vasco e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Vasco x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Bahia e Santos; veja o horário

O jogo entre Bahia x Santos terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Atlético MG; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Atlético Mineiro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 20h30.

Onde assistir ao jogo do Botafogo; veja o horário

O jogo entre Juventude x Botafogo terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 18h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Vasco x Corinthians - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Santos - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - Premier League
  2. 12h - Osasuna x Valencia - La Liga
  3. 12h30 - Fulham x Manchester United - Premier League
  4. 16h30 - Real Oviedo x Real Madrid - La Liga
  5. 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 10h - Crystal Palace x Nottingham Forest - Premier League
  2. 10h - Everton x Brighton - Premier League
  3. 12h - Osasuna x Valencia - La Liga
  4. 12h30 - Fulham x Manchester United - Premier League
  5. 13h30 - Cagliari x Fiorentina - Campeonato Italiano
  6. 13h30 - Como x Lazio - Campeonato Italiano
  7. 14h30 - Real Sociedad x Espanyol - La Liga
  8. 14h30 - Villarreal x Girona - La Liga
  9. 15h45 - Atalanta x Pisa - Campeonato Italiano
  10. 15h45 - Juventus x Parma - Campeonato Italiano
  11. 16h - Paysandu x Operário - Série B do Brasileirão
  12. 16h30 - Real Oviedo x Real Madrid - La Liga
  13. 18h15 - Boca Juniors x Banfield - Campeonato Argentino
  14. 18h30 - Ferroviária x Volta Redonda - Série B do Brasileirão
  15. 20h30 - Cuiabá x Atlético-GO - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 16h - Vasco x Corinthians - Brasileirão
  2. 16h - Bahia x Santos - Brasileirão
  3. 18h30 - Fortaleza x Mirassol - Brasileirão
  4. 18h30 - Juventude x Botafogo - Brasileirão
  5. 20h30 - São Paulo x Atlético-MG - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 10h30 - Mainz x Colônia - Bundesliga
  2. 12h30 - Borussia Mönchengladbach x Hamburg - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet neste domingo.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
