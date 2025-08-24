Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.08.25 17h30 Mirassol soma 14 pontos a mais que o Fortaleza no Brasileirão (X/ @LibertadoresBR) Fortaleza x Mirassol disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fortaleza x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e soma 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 19 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já Mirassol acumula na competição 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 29 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Fortaleza x Mirassol: prováveis escalações Fortaleza: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rosetto e Lucca Prior; Herrera, Yago Pikachu e Lucero. Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 Fortaleza mirassol jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Série A argentina Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 24.08.25 17h15 Campeonato Brasileiro Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54