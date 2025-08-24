Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Fortaleza x Mirassol disputam hoje, domingo (24/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e soma 15 pontos, 3 vitórias, 6 empates, 10 derrotas, 19 gols marcados e 31 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já Mirassol acumula na competição 29 pontos, 7 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 29 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Fortaleza x Mirassol: prováveis escalações

Fortaleza: Helton Leite; Tinga, Gustavo Mancha, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rosetto e Lucca Prior; Herrera, Yago Pikachu e Lucero.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Mirassol

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 18h30