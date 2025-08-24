Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 24.08.25 17h15 Banfield soma só 1 ponto a mais que Boca Juniors na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @CAB_oficial) Boca Juniors x Banfield disputam hoje, domingo (24/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Alberto J. Armando, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Boca Juniors x Banfield ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Banfield é o 9° colocado do Grupo A e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. Já o Boca Juniors ocupa a 10° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Boca Juniors x Banfield: prováveis escalações Boca Juniors: Sem informações. Banfield: Sem informações. FICHA TÉCNICA Boca Juniors x Banfield Campeonato Argentino Local: Estádio Alberto J. Armando, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 18h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino boca juniors Banfield jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Série A argentina Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 24.08.25 17h15 Campeonato Brasileiro Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 24.08.25 7h00 Futebol Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém 24.08.25 8h00 Bola Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas 24.08.25 9h00 esportes Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0 24.08.25 11h54