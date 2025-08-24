Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino

Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Banfield soma só 1 ponto a mais que Boca Juniors na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @CAB_oficial)

Boca Juniors x Banfield disputam hoje, domingo (24/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 18h15 (horário de Brasília), no Estádio Alberto J. Armando, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Boca Juniors x Banfield ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 18h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Banfield é o 9° colocado do Grupo A e acumula um total de 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 7 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Boca Juniors ocupa a 10° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 3 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Boca Juniors x Banfield: prováveis escalações

Boca Juniors: Sem informações. 

BanfieldSem informações.

FICHA TÉCNICA
Boca Juniors x Banfield
Campeonato Argentino
Local: Estádio Alberto J. Armando, em Buenos Aires, Argentina
Data/Horário: 24 de agosto de 2025, 18h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campeonato argentino

boca juniors

Banfield

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro

Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

24.08.25 17h30

Campeonato Brasileiro

Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

24.08.25 17h30

Série A argentina

Boca Juniors x Banfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Argentino

Boca Juniors e Banfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

24.08.25 17h15

Campeonato Brasileiro

Vasco x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

24.08.25 15h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (24/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

24.08.25 7h00

Futebol

Paysandu x Operário-PR: Papão busca vitória na Curuzu pela 23ª rodada da Série B

Times entram em campo neste domingo (24), às 16h, em Belém

24.08.25 8h00

Bola

Projeto 'Palcos do Futebol' promete repaginar estádios paraenses, entre eles o tradicional Souza

Ao todo, R$ 1,3 milhão serão aplicados no Souza, Diogão e CT do Castanhal, ampliando a capacidade de jogos e campeonatos disputados nas praças esportivas

24.08.25 9h00

esportes

Seleção feminina leva susto, mas vira sobre a França e avança às oitavas no Mundial de vôlei

A equipe comandada por José Roberto Guimarães começou mal, cometendo muitos erros e saiu atrás por 2 a 0

24.08.25 11h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda