Justiça argentina determina que médicos de Maradona sejam levados ao tribunal, por morte do craque

Quase três anos após a morte do ídolo argentino Diego Maradona, a Justiça do país determinou nesta terça-feira (18) que dois médicos e outros seis profissionais de saúde, acusados da morte do ex-atleta, sejam levados à corte do país, sob a acusação de homicídio simples com dolo eventual. São réus no processo o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov.

Maradona morreu em novembro de 2020, quando estava em uma casa na cidade de Tigre, próximo de Buenos Aires, capital da Argentina. Foi neste local que ele passou os últimos 15 dias, após se submeter a uma cirurgia na cabeça.

Conforme divulgado pelo jornal "La Nación", o documento determina o julgamento com base nas provas apresentadas de que a equipe médica "incorreu em ações e omissões defeituosas, determinantes para o resultado da morte ora imputada”. Orlando Diaz, juiz do processo, questionou a "conduta que cada um dos arguidos (acusados) havia demonstrado, não cumprindo o mandato de atuação que a boa prática médica lhes impôs".

VEJA MAIS



Réus pedem acusações mais leves

A defesa dos réus havia pedido à Justiça para que o caráter do processo fosse mudado para uma acusação mais leve, mas o pedido não foi atendido. Caso sejam condenados, eles podem enfrentar penas de 8 a 25 anos de prisão. Até lá, eles aguardam o julgamento em liberdade. O processo pode começar em 2024.

Foram acusados:

o neurocirurgião Leopoldo Luque;

a psiquiatra Agustina Cosachov;

o psicólogo Carlos Ángel Díaz;

a coordenadora médica Nancy Forlini;

o coordenador de enfermeiros Mariano Perroni;

o médico clínico Pedro Pablo Di Spagna e

os enfermeiros Ricardo Omar Almirón e Dahiana Gisela Madrid.

A morte de Maradona

Tido constantemente como um dos maiores jogadores da história do futebol e um ícone da seleção argentina, bem como do Napoli (ITA), onde passou boa parte de sua carreira europeia, Maradona morreu aos 60 anos em 25 de novembro de 2020, depois de uma cirurgia para tratar de uma contusão na cabeça decorrida de um acidente doméstico.