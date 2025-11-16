Israel x Moldávia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Israel x Moldávia disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Israel x Moldávia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Israel é o 3° colocado do Grupo I das eliminatórias europeias e soma um total de 3 vitórias, 4 derrotas, 15 gols marcados e 19 gols sofridos.

Moldávia está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e acumula 1 empate, 6 derrotas, 4 gols marcados e 18 gols sofridos.

Israel goleou a Moldávia por 4 a 0 durante a 5° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Israel x Moldávia: prováveis escalações

Israel: Rajković; Mimović, Milenković, Pavlović, Terzić; Gudelj, Lukić; Živković, Samardžić, Kostić; Vlahović.

Moldávia: Zviedris; Savalnieks, Balodis, Jagodinskis, Jurkovskis, Tõņisevs; Ikaunieks, Zelenkovs, Vapne, Daškevičs; Gutkovskis.

FICHA TÉCNICA

Israel x Moldávia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 16h45