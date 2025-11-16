Azerbaijão x França: onde assistir e escalações do jogo de hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa

Azerbaijão x França disputam hoje, domingo (16/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Azerbaijão x França ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A França lidera invicta o Grupo D das eliminatórias europeias da Copa do Mundo e acumula 4 vitórias, 1 empate, 13 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Azerbaijão está na lanterna do mesmo grupo, ainda não obteve vitórias e soma 1 empate, 4 derrotas, 2 gols marcados e 13 gols sofridos.

A França goleou o Azerbaijão por 3 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

VEJA MAIS

Azerbaijão x França: prováveis escalações

Azerbaijão: Sharudin Mahammadaliyev; Dashdamirov, Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada, Anton Krivotsyuk e Qismat Aliyev; Abdulakh Khaybulaev, Emin Makhmudov e Anatoliy Nuriiev; Mahir Emreli e Renat Dadashov. Técnico: Ayxan Abbasov.

França: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Upamecano, Lucas Digne; Kanté, Manu Kone, Cherki; Olise, Bradley Barcola e Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

FICHA TÉCNICA

Azerbaijão x França

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Tofiq Bahramov, em Baku, Azerbaijão

Data/Horário: 16 de novembro de 2025, 14h