Islândia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa

Islândia x Ucrânia disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Islândia x Ucrânia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Islândia goleou o Azerbaijão por 5 a 0 e perdeu para a França por 2 a 1.

Ucrânia passou por uma derrota de 2 a 0 para a França e um empate de 1 a 1 com o Azerbaijão.

VEJA MAIS

Islândia x Ucrânia: prováveis escalações

Islândia: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson e Tomasson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson e Anderson; Andri Gudjohnsen e Daniel Gudjohnsen.

Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Ocheretko, Kaliuzhnyi e Bondarenko; Malinovskyi, Vanat e Sudakov.

FICHA TÉCNICA

Islândia x Ucrânia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45