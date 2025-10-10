Islândia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Islândia e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 14h45 A Ucrânia vem de um empate de 1 a 1 com o Azerbaijão (X/ @uafukraine) Islândia x Ucrânia disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Islândia x Ucrânia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, a Islândia goleou o Azerbaijão por 5 a 0 e perdeu para a França por 2 a 1. Ucrânia passou por uma derrota de 2 a 0 para a França e um empate de 1 a 1 com o Azerbaijão. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Suécia x Suíça: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Suécia e Suíça jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Irlanda do Norte x Eslováquia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Irlanda do Norte e Eslováquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Islândia x Ucrânia: prováveis escalações Islândia: Olafsson; Palsson, Ingason, Gretarsson e Tomasson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson e Anderson; Andri Gudjohnsen e Daniel Gudjohnsen. Ucrânia: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Ocheretko, Kaliuzhnyi e Bondarenko; Malinovskyi, Vanat e Sudakov. FICHA TÉCNICA Islândia x Ucrânia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Islândia Ucrânia jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa Alemanha e Luxemburgo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo França x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa França e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bélgica x Macedônia: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa Bélgica e Macedônia do Norte jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Islândia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Islândia e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39