Irlanda do Norte x Eslováquia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa

Irlanda do Norte x Eslováquia disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda do Norte x Eslováquia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias, a Eslováquia passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Alemanha e outra de 1 a 0 contra Luxemburgo.

Já a Irlanda do Norte passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Luxemburgo e por uma derrota para a Alemanha com esse mesmo placar.

VEJA MAIS

Irlanda do Norte x Eslováquia: prováveis escalações

Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid

Eslováquia: Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Haraslin, Strelec, Sauer

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Eslováquia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45