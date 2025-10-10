Irlanda do Norte x Eslováquia: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Irlanda do Norte e Eslováquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 14h45 A Eslováquia vem de uma vitória de 1 a 0 sobre Luxemburgo (X/ @nzs_si) Irlanda do Norte x Eslováquia disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), no Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Irlanda do Norte x Eslováquia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas das eliminatórias, a Eslováquia passou por uma vitória de 2 a 0 sobre a Alemanha e outra de 1 a 0 contra Luxemburgo. Já a Irlanda do Norte passou por uma vitória de 3 a 1 sobre Luxemburgo e por uma derrota para a Alemanha com esse mesmo placar. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Irlanda do Norte x Eslováquia: prováveis escalações Irlanda do Norte: Peacock-Farrell; Hume, McNair, Ballard; Bradley, McCann, S. Charles, Devenny; Galbraith, Price; Reid Eslováquia: Dubravka; Gyomber, Satka, Skriniar, Hancko; Duda, Lobotka, Bero; Haraslin, Strelec, Sauer FICHA TÉCNICA Irlanda do Norte x Eslováquia Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave irlanda do norte Eslováquia eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Alemanha x Luxemburgo: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa Alemanha e Luxemburgo jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo França x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa França e Azerbaijão jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bélgica x Macedônia: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa Bélgica e Macedônia do Norte jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Islândia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Islândia e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39