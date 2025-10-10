Suécia x Suíça: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa

Suécia x Suíça disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo iniciará às 15h45 (horário de Brasília), na Friends Arena, em Solna, Suécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suécia x Suíça ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Suíça goleou o Kosovo por 4 a 0 e superou a Eslovênia por 3 a 0.

Já a Suécia empatou com a Eslovênia por 2 a 2 e perdeu para o Kosovo por 2 a 0.

VEJA MAIS

Suécia x Suíça: prováveis escalações

Suécia: Viktor Johansson; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Larsson, Yasin Ayari, Bergvall, Svensson; Isak, Gyökeres. Técnico: Jon Dahl Tomasson.

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Ricardo Rodríguez; Freuler, Manzambi, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas. Técnico: Murat Yakin.

FICHA TÉCNICA

Suécia x Suíça

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Friends Arena, em Solna, Suécia

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45