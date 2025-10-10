Kosovo x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa

Kosovo x Eslovênia disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Kosovo x Eslovênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Kosovo registrou uma derrota de 4 a 0 para a Suíça e uma vitória de 2 a 0 sobre a Suécia.

Já a Eslovênia empatou com a Suécia por 2 a 2 e foi goleada pela Suíça por 3 a 0

Kosovo x Eslovênia: prováveis escalações

Kosovo: Muric; Gallapeni, Aliti, Dellova, Krasniqi, Vojvoda; Muslija, Rexhbecaj, Avdullahu; Rrahmani, Muriqi.

Eslovênia: Oblak; Janza, Bijol, Drkusic, Karnicnik; Lovric, Elsnik, Gnezda Cerin, Stojanovic; Vipotnik, Sesko.

FICHA TÉCNICA

Kosovo x Eslovênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Fadil Vokrri, em Pristina, Kosovo

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45