Inter x Lecce: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão e Lecce jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Inter soma 26 pontos a mais que o Lecce no Campeonato Italiano (X/ @Inter)

Juventus x Lecce disputam hoje, segunda-feira (12/01), a 20° rodada do Campeonato Italiano. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Lecce ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano e acumula 14 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 42 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série A italiana.

Já o Lecce ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 13 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira

image Colônia x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga
Colônia e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

image Leipzig x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga
Red Bull Leipzig e Freiburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Inter x Lecce: prováveis escalações

Inter de Milão: Y. Sommer, A. Bastoni, M. Akanji, Yann Aurel Ludger Bisseck, F. Dimarco, H. Çalhanoğlu, Luis Henrique, N. Barella, P. Zieliński, Lautaro Martínez, M. Thuram. Técnico: Cristian Chivu.

Lecce: Falcone, Corrie Richard Ndaba, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, L. Banda, M. Kaba, Daniel Pierotti, Y. Maleh, Ramadani, Nikola Štulić. Técnico: Eusebio Di Francesco.

FICHA TÉCNICA
Internazionale x Lecce
Campeonato Italiano
Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália
Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 16h45

Inter de Milão

Lecce

Campeonato Italiano

jogos de hoje
Futebol
