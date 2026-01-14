Inter x Lecce: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Lecce jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 14.01.26 15h45 O Inter soma 26 pontos a mais que o Lecce no Campeonato Italiano (X/ @Inter) Juventus x Lecce disputam hoje, segunda-feira (12/01), a 20° rodada do Campeonato Italiano. O jogo está programado para as 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter x Lecce ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Inter de Milão lidera o Campeonato Italiano e acumula 14 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 42 gols marcados e 17 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da Série A italiana. Já o Lecce ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, 13 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Colônia x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga Colônia e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Leipzig x Freiburg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga Red Bull Leipzig e Freiburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Inter x Lecce: prováveis escalações Inter de Milão: Y. Sommer, A. Bastoni, M. Akanji, Yann Aurel Ludger Bisseck, F. Dimarco, H. Çalhanoğlu, Luis Henrique, N. Barella, P. Zieliński, Lautaro Martínez, M. Thuram. Técnico: Cristian Chivu. Lecce: Falcone, Corrie Richard Ndaba, Danilo Veiga, Kialonda Gaspar, Tiago Gabriel, L. Banda, M. Kaba, Daniel Pierotti, Y. Maleh, Ramadani, Nikola Štulić. Técnico: Eusebio Di Francesco. FICHA TÉCNICA Internazionale x Lecce Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Inter de Milão Lecce Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10