Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana

Independiente del Valle x Mushuc Runa disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente DV x Mushuc Runa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Mushuc Runa liderou invicto o Grupo E e acumulou nesse 5 vitórias e 1 empate.

Já o Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Independiente x Mushuc Runa: prováveis escalações

Independiente DV: Sem informações.

Mushuc Runa: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Independiente del Valle x Mushuc Runa

Copa Sudamericana 2025

Local: Estadio Banco Guayaquil, em Quito, Equador

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 21h30