Independiente x Mushuc Runa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (12/08) pela Copa Sudamericana

Independiente del Valle e Mushuc Runa jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
12.08.25 20h30

Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores (X/ @Libertadores)

Independiente del Valle x Mushuc Runa disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Banco Guayaquil, em Quito, Equador. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Independiente DV x Mushuc Runa ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Mushuc Runa liderou invicto o Grupo E e acumulou nesse 5 vitórias e 1 empate. Já o Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

VEJA MAIS

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

América x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Sudamericana
América de Cali e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) da Libertadores
Atlético Nacional e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Independiente x Mushuc Runa: prováveis escalações

Independiente DV: Sem informações.
Mushuc Runa: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Independiente del Valle x Mushuc Runa
Copa Sudamericana 2025
Local: Estadio Banco Guayaquil, em Quito, Equador
Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 21h30