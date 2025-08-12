Capa Jornal Amazônia
Atlético Nacional x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12) da Libertadores

Atlético Nacional e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A partida de volta entre São Paulo e Atlético Nacional ocorrerá às 21h30 da próxima terça-feira, dia 19 (X/ @LibertadoresBR)

Atlético Nacional x São Paulo disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Estadio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Nacional x São Paulo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o São Paulo liderou invicto o Grupo D e acumulou 4 vitórias e 2 empates.

Já o Atlético Nacional terminou em 2° lugar no Grupo F e somou um total de 3 vitórias e 3 derrotas.

Atlético Nacional x São Paulo: prováveis escalações

Atlético Nacional: Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar, Salazar, Campuzano, Rivero Almario, Moreno, Bauza; Arce e Batista. Técnico: Javier Gandolfi.

São Paulo: Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.

FICHA TÉCNICA
Atlético Nacional x São Paulo
Copa Libertadores da América
Local: Estadio Atanasio Girardot, em Medellín, Colômbia
Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 21h30

Copa Libertadores da América

Atlético Nacional

São Paulo

jogos de hoje
Futebol
