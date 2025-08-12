Fortaleza x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (12/08) da Libertadores

Fortaleza x Vélez Sarsfield disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo ocorre às 19h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Vélez Sarsfield ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, Fortaleza ficou em 2° lugar no Grupo E com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Vélez Sarsfield foi o líder do Grupo H e acumuloua 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Fortaleza x Vélez Sarsfield: prováveis escalações

Fortaleza: Vinícius Silvestre; Brítez, Kuscevic, Gustavo Mancha e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucca Prior; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán e Elías Gómez; Claudio Baeza e Rodrigo Aliendro; Maher Carrizo, Tomás Galván e Imanol Machuca; Braian Romero. Técnico: Guillermo Schelotto.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Vélez Sarsfield

Copa Libertadores da América

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 19h