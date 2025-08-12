Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Copa Sul-Americana, Série B do Brasileirão e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 12.08.25 7h00 Às 21h30, o Fluminense enfrentará América de Cali pela Copa Sul-Americana (Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (12/08), incluem amistosos internacionais e partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Campeonato Brasileiro. Às 14h, o Real Madrid jogará um amistoso contra o WSG Tirol. Já às 19h, o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional pela Libertadores. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Amistoso WSG Tirol x Real Madrid - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet) Monza x Inter de Milão - 14h - Youtube (SportyNet) Campeonato Brasileiro Série B CRB x Athletic - 19h30 - Kwai, Disney+ e SportyNet Copa Libertadores da América Fortaleza x Vélez Sarsfield - 19h - ESPN e Disney+ Atlético Nacional x São Paulo - 21h30 - Paramount+ Peñarol x Racing - 21h30 - Paramount+ Copa Sul-Americana Once Caldas x Huracán - 19h - ESPN 4 e Disney+ América de Cali x Fluminense - 21h30 - SBT e Paramount+ Independiente del Valle x Mushuc Runa - 21h30 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Tirol e Real Madrid; veja o horário O jogo entre WSG Tirol x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela SportyNet, via streaming e youtube, às 14h. Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Vélez Sarsfield; veja o horário O jogo entre Fortaleza x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Atlético Nacional e São Paulo; veja o horário O jogo entre Atlético x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h. Onde assistir ao jogo de América de Cali e Fluminense; veja o horário O jogo entre América x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 21h30 - América de Cali x Fluminense - Copa Sul-Americana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - Libertadores 19h - Once Caldas x Huracán - Copa Sul-Americana 21h30 - Independiente del Valle x Mushuc Runa - Copa Sul-Americana SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - Libertadores 19h - Once Caldas x Huracán - Copa Sul-Americana 19h30 - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão 21h30 - Independiente del Valle x Mushuc Runa - Copa Sul-Americana Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ 21h30 - Atlético Nacional x São Paulo - Libertadores 21h30 - Peñarol x Racing - Libertadores 21h30 - América de Cali x Fluminense - Copa Sul-Americana SportyNet 14h - WSG Tirol x Real Madrid - Amistoso 19h30 - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão 