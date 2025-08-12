Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (12/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (12/08), incluem amistosos internacionais e partidas pela Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e Série B do Campeonato Brasileiro.

Às 14h, o Real Madrid jogará um amistoso contra o WSG Tirol. Já às 19h, o São Paulo enfrentará o Atlético Nacional pela Libertadores.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Amistoso

WSG Tirol x Real Madrid - 14h - SportyNet e Youtube (SportyNet) Monza x Inter de Milão - 14h - Youtube (SportyNet)

Campeonato Brasileiro Série B

CRB x Athletic - 19h30 - Kwai, Disney+ e SportyNet

Copa Libertadores da América

Fortaleza x Vélez Sarsfield - 19h - ESPN e Disney+ Atlético Nacional x São Paulo - 21h30 - Paramount+ Peñarol x Racing - 21h30 - Paramount+

Copa Sul-Americana

Once Caldas x Huracán - 19h - ESPN 4 e Disney+ América de Cali x Fluminense - 21h30 - SBT e Paramount+ Independiente del Valle x Mushuc Runa - 21h30 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo de Tirol e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre WSG Tirol x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela SportyNet, via streaming e youtube, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Fortaleza e Vélez Sarsfield; veja o horário

O jogo entre Fortaleza x Vélez Sarsfield terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Atlético Nacional e São Paulo; veja o horário

O jogo entre Atlético x São Paulo terá transmissão ao vivo pela Paramount+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de América de Cali e Fluminense; veja o horário

O jogo entre América x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

21h30 - América de Cali x Fluminense - Copa Sul-Americana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - Libertadores 19h - Once Caldas x Huracán - Copa Sul-Americana 21h30 - Independiente del Valle x Mushuc Runa - Copa Sul-Americana

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

19h - Fortaleza x Vélez Sarsfield - Libertadores 19h - Once Caldas x Huracán - Copa Sul-Americana 19h30 - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão 21h30 - Independiente del Valle x Mushuc Runa - Copa Sul-Americana

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

21h30 - Atlético Nacional x São Paulo - Libertadores 21h30 - Peñarol x Racing - Libertadores 21h30 - América de Cali x Fluminense - Copa Sul-Americana

SportyNet

14h - WSG Tirol x Real Madrid - Amistoso 19h30 - CRB x Athletic - Série B do Brasileirão