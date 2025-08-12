América x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/08) pela Sudamericana

América de Cali x Fluminense disputam hoje, terça-feira (12/08), a ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir América x Fluminense ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo SBT e pela Paramount+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Fluminense liderou o Grupo F e somou 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o América de Cali permaneceu invicto no 2° lugar no Grupo C e acumulou um total de 1 vitória e 5 empates.

VEJA MAIS

América (COL) x Fluminense: prováveis escalações

América COL: Jorge Soto; Cristian Tovar, Daniel Bocanegra, Jean Pestaña e Omar Bertel; Rafael Carrascal, Sebastián Navarro e Josen Escobar; Joel Romero, Luis Ramos e Cristian Barrios. Técnico: Gabriel Raimondi.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Manoel e Renê (Guga); Martinelli, Hércules e Ganso (Acosta); Canobbio, Serna, Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.

FICHA TÉCNICA

América de Cali x Fluminense

Copa Sudamericana 2025

Local: Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 21h30