Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão

Grêmio x Botafogo disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grêmio é o 12° colocado do Brasileirão e acumula 7 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Botafogo ocupa a 5° posição com 11 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 34 gols marcados e 17 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Grêmio x Botafogo: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Alex Santana e Edenilson (Cristaldo); Willian, Pavon (Alysson) e André Henrique. Técnico (interino): Thiago Kosloski.

Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio, Barboza, Alex Telles (Cuiabano); Marlon Freitas, Newton; Artur, Matheus Martins; Jeffinho e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Botafogo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 24 de setembro de 2024, 19h30