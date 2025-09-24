Once Caldas x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Copa Sudamericana Once Caldas e Independiente del Valle jogam pela Copa Sulamericana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.09.25 20h30 A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Once Caldas por 2 a 0 (independiente-dv-x-once-caldas-foto-x-@sudamericana) Once Caldas x Independiente del Valle disputam hoje, quarta-feira (24/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Once Caldas x Independiente ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Mushuc Runa nos pênaltis após uma vitória de 1 a 0 e uma derrota de 2 a 1. Já o Once Caldas foi o 2° colocado do Grupo F da Copa Sul-Americana e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas. Nas oitavas de final, a equipe superou o Huracán com uma vitória de 1 a 0 e outra de 3 a 1. Once Caldas venceu a partida de ida contra Independiente del Valle por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) da Libertadores Palmeiras e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Once Caldas x Independiente DV: prováveis escalações Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez; Michael Barrios, Mateo Zuleta e Dayro Moreno. Técnico: Hernán Darío Herrera. Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Darwin Guagua, Juan Cazares, Jordy Alcívar, Aron Rodríguez e Claudio Spinelli. Técnico: Javier Rabanal. FICHA TÉCNICA Once Caldas x Independiente del Valle Copa Sudamericana 2025 Local: Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 21h30 