Once Caldas x Independiente DV: onde assistir e escalações do jogo hoje (24) pela Copa Sudamericana

Once Caldas e Independiente del Valle jogam pela Copa Sulamericana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Once Caldas por 2 a 0 (independiente-dv-x-once-caldas-foto-x-@sudamericana)

Once Caldas x Independiente del Valle disputam hoje, quarta-feira (24/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Once Caldas x Independiente ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 2 e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Independiente DV foi o 3° colocado do Grupo B da Libertadores, no qual somou 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Em seguida, o time eliminou Mushuc Runa nos pênaltis após uma vitória de 1 a 0 e uma derrota de 2 a 1.

Já o Once Caldas foi o 2° colocado do Grupo F da Copa Sul-Americana e acumulou um total de 4 vitórias e 2 derrotas. Nas oitavas de final, a equipe superou o Huracán com uma vitória de 1 a 0 e outra de 3 a 1.

Once Caldas venceu a partida de ida contra Independiente del Valle por 2 a 0.

Once Caldas x Independiente DV: prováveis escalações

Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Kevin Cuesta, Jáider Riquett, Kevin Tamayo; Mateo García, Robert Mejía, Luis Sánchez; Michael Barrios, Mateo Zuleta e Dayro Moreno. Técnico: Hernán Darío Herrera.

Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jhegson Méndez, Darwin Guagua, Juan Cazares, Jordy Alcívar, Aron Rodríguez e Claudio Spinelli. Técnico: Javier Rabanal.

FICHA TÉCNICA
Once Caldas x Independiente del Valle
Copa Sudamericana 2025
Local: Estádio Palogrande, em Manizales, Colômbia
Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 21h30

Palavras-chave

Independiente del Valle

Once Caldas

jogos de hoje

Copa Sudamericana 2025
Futebol
.
