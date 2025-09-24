Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) da Libertadores Palmeiras e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.09.25 18h00 O Palmeiras venceu a partida de ida contra o River Plate por 2 a 1 (X/ @Libertadores) Palmeiras x River Plate disputam hoje, quarta-feira (24/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x River Plate ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, ESPN, Globoplay, GE TV e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols. Já o River Plate liderou invicto o Grupo B e acumulou nesse um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, o time eliminou o Libertad nos pênatils após empates de 0 a 0 e 1 a 1. A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x River Plate: prováveis escalações Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira. River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Portillo) e Galoppo; Nacho Fernández (Juanfer Quintero); Colidio (Miguel Borja) e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo. FICHA TÉCNICA Palmeiras x River Plate Copa Libertadores da América Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Copa Libertadores da América River Plate Palmeiras jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 Campeonato Brasileiro Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B CRB e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00