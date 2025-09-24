Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) da Libertadores

Palmeiras x River Plate disputam hoje, quarta-feira (24/09), a volta das quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. O jogo iniciará às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x River Plate ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela TV Globo, ESPN, Globoplay, GE TV e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras liderou invicto o Grupo G e venceu todas as partidas que jogou. Em seguida, a equipe superou o Universitario após uma vitória de 4 a 0 e um empate sem gols.

Já o River Plate liderou invicto o Grupo B e acumulou nesse um total de 3 vitórias e 3 empates. Nas oitavas de final, o time eliminou o Libertad nos pênatils após empates de 0 a 0 e 1 a 1.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Palmeiras por 2 a 1.

VEJA MAIS

Palmeiras x River Plate: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

River Plate: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Portillo) e Galoppo; Nacho Fernández (Juanfer Quintero); Colidio (Miguel Borja) e Salas. Técnico: Marcelo Gallardo.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x River Plate

Copa Libertadores da América

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 21h30