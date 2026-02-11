Arkadag x Al Nassr: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Copa AFC Arkadag e Al-Nassr jogam pela Copa da Asian Football Confederation hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 11.02.26 9h45 Al Nassr vem de uma vitória de 2 a 0 sobre Al Ittihad pela Série A saudita (X/ @AlNassrFC_EN) Arkadag x Al-Nassr disputam hoje, quarta-feira (11/02), as oitavas de final da Copa AFC. O jogo inicia às 10h45 (horário de Brasília), no Estádio Ashgabat, em Asgabate, Turcomenistão. Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Arkadag x Al Nassr ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 10h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Arkdag perdeu para Kahlidiya por 2 a 0, empatou com Al Ahli (QAT) por 2 a 2, empatou com essa mesma equipe por 1 a 1, empatou com o Andijon por 1 a 1 e venceu o Khalidiya por 1 a 0. Já Al Nassr registrou uma série de vitórias de 2 a 1 sobre Dhamk, de 1 a 0 contra Al Taawon, de 3 a 0 sobre Al Kholood, de 1 a 0 sobre Al Riyadh e de 2 a 0 contra Al Ittihad. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Arkadag x Al-Nassr: prováveis escalações Arkadag: Çaryýew; Sapargulyev, Saparow, Annagulyyew e Mämmedow; Beknazarov e Atayev; S. Hydyrow, Ballakov e Gurbanov; Durdyyev. Técnico: Rovsan Muhadov. Al Nassr: Bento; Martinez, Al-Amri, Simakan e Al Ghanam; Alkhaibari e Brozovic; Ângelo, João Félix e Coman; Sadio Mané. Técnico: Jorge Jesus. FICHA TÉCNICA Arkadag x Al Nassr Copa da Confederação Asiática de Futebol Local: Estádio Ashgabat, em Asgabate, Turcomenistão Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 10h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Arkadag Al Nassr jogos de hoje Copa AFC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão São Paulo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 11.02.26 20h30 Copa Libertadores da América Alianza Lima x 2 de Mayo: onde assistir e escalações do jogo hoje (11/02) pela Libertadores Alianza Lima e 2 de Mayo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 11.02.26 20h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00