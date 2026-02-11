Arkadag x Al Nassr: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (11/02) pela Copa AFC

Arkadag x Al-Nassr disputam hoje, quarta-feira (11/02), as oitavas de final da Copa AFC. O jogo inicia às 10h45 (horário de Brasília), no Estádio Ashgabat, em Asgabate, Turcomenistão. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Arkadag x Al Nassr ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 10h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Arkdag perdeu para Kahlidiya por 2 a 0, empatou com Al Ahli (QAT) por 2 a 2, empatou com essa mesma equipe por 1 a 1, empatou com o Andijon por 1 a 1 e venceu o Khalidiya por 1 a 0.

Já Al Nassr registrou uma série de vitórias de 2 a 1 sobre Dhamk, de 1 a 0 contra Al Taawon, de 3 a 0 sobre Al Kholood, de 1 a 0 sobre Al Riyadh e de 2 a 0 contra Al Ittihad.

Arkadag x Al-Nassr: prováveis escalações

Arkadag: Çaryýew; Sapargulyev, Saparow, Annagulyyew e Mämmedow; Beknazarov e Atayev; S. Hydyrow, Ballakov e Gurbanov; Durdyyev. Técnico: Rovsan Muhadov.

Al Nassr: Bento; Martinez, Al-Amri, Simakan e Al Ghanam; Alkhaibari e Brozovic; Ângelo, João Félix e Coman; Sadio Mané. Técnico: Jorge Jesus.

FICHA TÉCNICA

Arkadag x Al Nassr

Copa da Confederação Asiática de Futebol

Local: Estádio Ashgabat, em Asgabate, Turcomenistão

Data/Horário: 11 de fevereiro de 2026, 10h45