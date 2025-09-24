Palmeiras bate o River de virada em jogo tenso e vai às semifinais da Libertadores Estadão Conteúdo 24.09.25 23h52 Em um jogo tenso, brigado, com sete amarelos e uma expulsão, o Palmeiras fez um primeiro tempo ruim, mas acordou no segundo e confirmou a classificação às semifinais da Libertadores ao vencer mais uma vez o River Plate mais uma vez. No Allianz Parque, Vitor Roque e Flaco López comandaram a vitória de virada por 3 a 1 sobre os argentinos. Depois de um primeiro tempo ruim, o Palmeiras pôs a bola no chão e, graças ao talento de Vitor Roque e Flaco, os artilheiros da noite, deslanchou na etapa final com três gols, dois do argentino e um do Tigrinho, para consumar a virada na arena palmeirense. No agregado, o Palmeiras fez 5 a 2 nos argentinos. Em busca do tetra, o Palmeiras aguarda seu adversário nas próxima fase. Vai enfrentar São Paulo ou LDU, que duelam nesta quinta-feira, 25, no MorumBis. As semifinais estão marcadas para os dias 22 e 29 de outubro. Durou somente sete minutos a vantagem que construíra o Palmeiras na Argentina. Foi esse o tempo que o River Plate precisou para abrir o placar de cabeça, aproveitando uma das fraquezas do time paulista. Salas, centroavante que substituiu o titular Driussi, machucado, desviou falta cobrada por Quinteros, outra novidade que Marcelo Gallardo colocou em campo. Pouco intenso, mas cerebral, o meio-campista colombiano comandou, com outros quatro meias, o time argentino. Deu muito certo a estratégia do treinador argentino de abrir mão da linha de três zagueiros e povoar o meio de campo com jogadores técnicos. A superioridade de meias fez a diferença para os argentinos dominarem parte importante do primeiro tempo. Acuado, o Palmeiras só levou perigo em chutes de fora da área e em cabeceio de Murilo que Armani defendeu. Também atrapalhou muito os anfitriões a arbitragem. O uruguaio Andres Matonte foi complacente com a cera dos visitantes, que tiveram faltas não marcadas. O palmeirense na arquibancada poderia ter tido um déjà vu, já que, como em muitas eliminações recentes, o time não jogava bem em casa e estava sentindo a pressão de um jogo decisivo. Acontece que Vitor Roque está há meses na melhor de sua forma e prova, a cada jogo, que valeu cada centavo dos mais de R$ 150 milhões investidos nele. Foi do Tigrinho o gol que trouxe alívio e deixou eufóricos mais de 40 mil palmeirenses no Allianz Parque no início do segundo tempo. O camisa 9 não cabeceou quando quis após o cruzamento de Piquerez, mas Armani deu rebote em seus pés e ele não perdoou. Roque fez o gol e foi o melhor em campo. Segurou os zagueiros, provocou amarelos e teve mais duas chances para marcar. O jogo se abriu à medida que Gallardo pôs o River no ataque e o Palmeiras teve o contra-ataque à sua disposição. Foi dessa forma que Facundo sofreu o pênalti que Flaco López converteu para consumar a virada no acréscimo. Dois minutos depois, o argentino fez um golaço por cima de Armani e sacramentar a vitória e a classificação palmeirense. FICHA TÉCNICA PALMEIRAS 3 X 1 RIVER PLATE PALMEIRAS - Weverton; Khellven, Gómez (Bruno Fuchs), Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Lucas Evangelista, Felipe Anderson (Allan) e Andreas Pereira (Facundo Torres); Flaco López e Vitor Roque (Raphael Veiga) Técnico: Abel Ferreira. RIVER PLATE - Armani; Montiel, Martínez Quarta, Rivero e Acuña; Galoppo (Borja), Portillo (Enzo Pérez), Castaño, Nacho Fernández (Lencina) e Quinteros (Colidio); Salas. Técnico: Marcelo Gallardo. GOLS - Salas, aos 7 do primeiro tempo. Vitor Roque, aos 5, e Flaco López, aos 46 e aos 48 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS: Portillo, Weverton, Galoppo, Vitor Roque, Bruno Fuchs, Salas, Enzo Peres. CARTÃO VERMELHO: Acuña. ÁRBITRO - Andres Matonte (Uruguai). RENDA - R$ 4.244.260,40. PÚBLICO - 40.893 torcedores. LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo (SP). 