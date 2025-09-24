Hugo Hoyama evolui bem após cirurgia e deve receber alta da UTI nas próximas 24 horas Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte Estadão Conteúdo 24.09.25 18h58 Hugo Hoyama (Foto: Saeed KhanAFP) O ex-mesatenista brasileiro Hugo Hoyama, que se recupera de uma cirurgia no coração, deve deixar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em breve, segundo boletim médico divulgado nesta quarta-feira pelo Hospital do Coração (HCor). Hoyama foi submetido a um procedimento de revascularização do miocárdio após sofrer um enfarte. Ele está internado desde o dia 12 de setembro, quando deu entrada no hospital com dores no peito. "O HCor informa que o paciente Hugo Hoyama segue evoluindo bem. A previsão é que receba alta da Unidade de Terapia Intensiva para o quarto nas próximas 24 horas", diz o boletim. Em entrevista ao GE, o ex-atleta afirmou que a recuperação tem sido positiva e que espera voltar logo para casa. "Estou bem, me recuperando. Acho que em uns cinco ou seis dias estarei de volta para casa", disse. Hoyama, de 56 anos, é o maior medalhista da história do Brasil nos Jogos Pan-Americanos, com 15 conquistas. Ele se aposentou das competições internacionais em 2013 e atualmente é embaixador do tênis de mesa brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis de mesa Hugo Hoyama UTI enfarte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Frontini após derrota do Paysandu: 'Temos que sacudir a poeira e continuar lutando' Executivo reconheceu momento difícil e negou racha no elenco bicolor 24.09.25 18h54 Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 SÉRIE B Após quase 18 anos, Paysandu pode encerrar o Brasileirão na lanterna Última vez que o clube terminou em último foi em 2007, na fase de grupos da Série C 24.09.25 16h39 Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34