Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. O Liberal 24.09.25 16h36 Sócio do Remo precisará fazer check-in para os jogos. (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal) O Clube do Remo anunciou que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório para garantir entrada nos jogos em que o time for mandante. A medida, segundo o clube, busca melhorar a organização do acesso ao estádio nos dias de partida. Para o confronto contra o CRB, marcado para domingo (28), às 18h, no estádio Mangueirão, o check-in já está disponível e pode ser feito até quinta-feira (25). O procedimento deve ser realizado pelo site www.fenomenoazul.com.br. O sócio precisa estar adimplente para ter direito ao ingresso. Sem o check-in, o acesso ao estádio poderá ser negado, mesmo em planos que preveem entrada gratuita. Como fazer o check-in do Fenômeno Azul Após acessar o site, o sócio deve clicar em entrar, realizar o login, selecionar o jogo disponível e confirmar presença dentro do prazo estipulado. Entrar no site e fazer login; Clicar no menu (três tracinhos) no canto superior direito; Acessar a opção ingressos; Se o plano estiver adimplente, clicar em realizar check-in; Selecionar o nome do titular e o ingresso disponível; Preencher os campos e confirmar check-in; Para visualizar o recibo, retornar à tela anterior e acessar novamente o check-in; No dia do jogo, apresentar a carteirinha física ou virtual junto com o comprovante de check-in. Orientações e contatos O Remo orienta os torcedores a acompanharem as redes sociais oficiais e o site do clube para se informar sobre os próximos jogos e realizar o check-in com antecedência. Serviço Jogo: Remo x CRB Data e hora: domingo (28), às 18h Local: estádio Mangueirão, Belém (PA) Prazo para check-in: até quinta-feira (25) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo fenômeno azul sócio-torcedor check-in mangueirão esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém. 24.09.25 16h36 Futebol Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4 24.09.25 7h00 FUTEBOL Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe 23.09.25 18h54 SÉRIE B Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando 23.09.25 18h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34