Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão

Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém.

O Liberal
fonte

Sócio do Remo precisará fazer check-in para os jogos. (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

O Clube do Remo anunciou que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório para garantir entrada nos jogos em que o time for mandante. A medida, segundo o clube, busca melhorar a organização do acesso ao estádio nos dias de partida.

Para o confronto contra o CRB, marcado para domingo (28), às 18h, no estádio Mangueirão, o check-in já está disponível e pode ser feito até quinta-feira (25). O procedimento deve ser realizado pelo site www.fenomenoazul.com.br.

O sócio precisa estar adimplente para ter direito ao ingresso. Sem o check-in, o acesso ao estádio poderá ser negado, mesmo em planos que preveem entrada gratuita.

Como fazer o check-in do Fenômeno Azul

Após acessar o site, o sócio deve clicar em entrar, realizar o login, selecionar o jogo disponível e confirmar presença dentro do prazo estipulado.

  • Entrar no site e fazer login;
  • Clicar no menu (três tracinhos) no canto superior direito;
  • Acessar a opção ingressos;
  • Se o plano estiver adimplente, clicar em realizar check-in;
  • Selecionar o nome do titular e o ingresso disponível;
  • Preencher os campos e confirmar check-in;
  • Para visualizar o recibo, retornar à tela anterior e acessar novamente o check-in;
  • No dia do jogo, apresentar a carteirinha física ou virtual junto com o comprovante de check-in.

Orientações e contatos

O Remo orienta os torcedores a acompanharem as redes sociais oficiais e o site do clube para se informar sobre os próximos jogos e realizar o check-in com antecedência.

Serviço

Jogo: Remo x CRB

Data e hora: domingo (28), às 18h

Local: estádio Mangueirão, Belém (PA)

Prazo para check-in: até quinta-feira (25)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

fenômeno azul

sócio-torcedor

check-in

mangueirão

esportes

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão

Check-in online é exigido para adimplentes garantirem entrada contra o CRB, no domingo (28), em Belém.

24.09.25 16h36

Futebol

Sem artilheiro, Remo pega o Volta Redonda buscando não se afastar do G4 da Série B

Leão Azul encara a equipe carioca fora de casa e precisa vencer para não perder contato com o G4

24.09.25 7h00

FUTEBOL

Remo possui seis desfalques para o jogo contra o Volta Redonda

Leão Azul está com o Departamento Médico cheio e algumas peças são titulares da equipe

23.09.25 18h54

SÉRIE B

Remo mantém média de três técnicos por temporada e chega a 71 mudanças em 20 anos

Com Guto Ferreira, clube repete sequência de trocas recentes no comando

23.09.25 18h10

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Ainda dá?

Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento

Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos

24.09.25 11h04

PÓS-DERROTA

Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer'

Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão

23.09.25 23h01

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira

24.09.25 7h00

É MELHOR IR SE PREPARANDO...

Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B?

Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão.

23.09.25 21h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda