Sócio-torcedor do Remo deve fazer check-in obrigatório no Mangueirão

O Clube do Remo anunciou que os sócios-torcedores do programa Fenômeno Azul precisam realizar o check-in obrigatório para garantir entrada nos jogos em que o time for mandante. A medida, segundo o clube, busca melhorar a organização do acesso ao estádio nos dias de partida.

Para o confronto contra o CRB, marcado para domingo (28), às 18h, no estádio Mangueirão, o check-in já está disponível e pode ser feito até quinta-feira (25). O procedimento deve ser realizado pelo site www.fenomenoazul.com.br.

O sócio precisa estar adimplente para ter direito ao ingresso. Sem o check-in, o acesso ao estádio poderá ser negado, mesmo em planos que preveem entrada gratuita.

Como fazer o check-in do Fenômeno Azul

Após acessar o site, o sócio deve clicar em entrar, realizar o login, selecionar o jogo disponível e confirmar presença dentro do prazo estipulado.

Entrar no site e fazer login;

Clicar no menu (três tracinhos) no canto superior direito;

Acessar a opção ingressos ;

; Se o plano estiver adimplente, clicar em realizar check-in ;

; Selecionar o nome do titular e o ingresso disponível;

Preencher os campos e confirmar check-in;

Para visualizar o recibo, retornar à tela anterior e acessar novamente o check-in;

No dia do jogo, apresentar a carteirinha física ou virtual junto com o comprovante de check-in.

Orientações e contatos

O Remo orienta os torcedores a acompanharem as redes sociais oficiais e o site do clube para se informar sobre os próximos jogos e realizar o check-in com antecedência.

Serviço Jogo: Remo x CRB Data e hora: domingo (28), às 18h Local: estádio Mangueirão, Belém (PA) Prazo para check-in: até quinta-feira (25)