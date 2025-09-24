Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 24.09.25 18h30 O Bahia soma 13 pontos a mais que o Vasco no Brasileirão (Letícia Martins/ EC Bahia) Vasco da Gama x Bahia disputam hoje, sábado (20/09), a 24° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Bahia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Vasco é o 16° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 6 empates, 11 derrotas, 33 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bahia ocupa a 6° posição e acumula 10 vitórias, 7 empates, 5 derrotas, 30 gols marcados e 25 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. Bahia: Ronaldo; Santi Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Michel Araujo (Kayky ou Cauly), Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Bahia Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 24 de setembro de 2024, 19h30 