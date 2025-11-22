Flamengo x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pelo Brasilerão

Flamengo x RB Bragantino disputam hoje, sábado (22/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão e acumula 21 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 70 gols marcados e 23 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o RB Bragantino é o 8° colocado com 13 vitórias, 6 empates, 15 derrotas, 40 gols marcados e 50 gols sofridos. O time registrou 3 vitórias e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Flamengo x Bragantino: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Fabinho, Gustavo Neves; Lucas Barbosa, Jhon Jhon e Eduardo Sasha.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 21h30