Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 22.11.25 7h00 Às 17h, o Atlético Mineiro enfrentará o Lanús na final da Copa Sudamericana (X/ @sudamericana) Os jogos de hoje, neste sábado (22/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, final da Copa Sulamericana, Bundesliga e outras competições internacionais. Às 17h, o Atlético Mineiro enfrentará o Lanús pela final da Copa Sudamericana. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o RB Bragantino pelo Brasileirão. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - 20h - ESPN 4 e Disney+ Central Córdoba x San Lorenzo - 22h - AFA Play Campeonato Alemão - Bundesliga Bayern x Freiburg - 11h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Stuttgart - 11h30 - CazéTV e OneFootball Wolfsburg x Leverkusen - 11h30 - OneFootball Augsburg x Hamburg - 11h30 - OneFootball Heidenheim x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball Colônia x Eintracht Frankfurt - 14h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Brasileiro Botafogo x Grêmio - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Flamengo x Bragantino - 21h30 - Premiere Palmeiras x Fluminense - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Novorizontino x CRB - 19h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Alavés x Celta - 10h - Disney+ Barcelona x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN e Disney+ Osasuna x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Villarreal x Mallorca - 17h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Burnley x Chelsea - 09h30 - ESPN e Disney+ Bournemouth x West Ham - 12h - Disney+ Brighton x Brentford - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Fulham x Sunderland - 12h - ESPN 4 e Disney+ Liverpool x Nottingham Forest - 12h - XSports e Disney+ Wolverhampton x Crystal Palace - 12h - ESPN 2 e Disney+ Newcastle x Manchester City - 14h30 - Disney+ Campeonato Italiano Udinese x Bologna - 11h - Disney+ Cagliari x Genoa - 11h - Disney+ Fiorentina x Juventus - 14h - CazéTV e Disney+ Napoli x Atalanta - 16h45 - XSports e Disney+ Campeonato Português Casa Pia x Alverca - 12h30 - Sem informações Moreirense x Famalicão - 12h30 - Sem informações Nacional x Benfica - 15h - Sem informações Gil Vicente x Tondela - 17h30 - Sem informações Campeonato Saudita Dhamk x Al Najma - 10h40 - Sem informações Al Ettifaq x Al Feiha - 11h25 - Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Fateh - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Copa Sul-Americana Lanús x Atlético-MG - 17h - SBT, Paramount+, ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo da final da Copa Sulamericana; veja o horário O jogo entre Lanús x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, às 13h. Onde assistir ao jogo de Sport e Flamengo; veja o horário O jogo entre Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 19h30. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Bragantino; veja o horário O jogo entre Flamengo x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 09h30 - Burnley x Chelsea - Premier League 12h - Fulham x Sunderland - Premier League 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - La Liga 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - La Liga 17h - Villarreal x Mallorca - La Liga 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana 20h - Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino SporTV 14h30 - Al Hilal x Al Fateh - Campeonato Saudita 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Burnley x Chelsea - Premier League 10h - Alavés x Celta - La Liga 11h - Udinese x Bologna - Campeonato Italiano 11h - Cagliari x Genoa - Campeonato Italiano 12h - Brighton x Brentford - Premier League 12h - Liverpool x Nottingham Forest - Premier League 12h - Bournemouth x West Ham - Premier League 12h - Fulham x Sunderland - Premier League 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - La Liga 14h - Fiorentina x Juventus - Campeonato Italiano 14h30 - Newcastle x Manchester City - Premier League 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - La Liga 16h45 - Napoli x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Villarreal x Mallorca - La Liga 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana 19h30 - Novorizontino x CRB - Série B do Brasileirão 20h - Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino Premiere 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão 21h30 - Flamengo x Bragantino - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. 