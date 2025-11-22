Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 17h, o Atlético Mineiro enfrentará o Lanús na final da Copa Sudamericana (X/ @sudamericana)

Os jogos de hoje, neste sábado (22/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirãofinal da Copa Sulamericana, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 17h, o Atlético Mineiro enfrentará o Lanús pela final da Copa Sudamericana. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o RB Bragantino pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - 20h - ESPN 4 e Disney+
  2. Central Córdoba x San Lorenzo - 22h - AFA Play

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Bayern x Freiburg - 11h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Stuttgart - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  3. Wolfsburg x Leverkusen - 11h30 - OneFootball
  4. Augsburg x Hamburg - 11h30 - OneFootball
  5. Heidenheim x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball
  6. Colônia x Eintracht Frankfurt - 14h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

  1. Botafogo x Grêmio - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere
  2. Flamengo x Bragantino - 21h30 - Premiere
  3. Palmeiras x Fluminense - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Novorizontino x CRB - 19h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Celta - 10h - Disney+
  2. Barcelona x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN e Disney+
  3. Osasuna x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Villarreal x Mallorca - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Burnley x Chelsea - 09h30 - ESPN e Disney+
  2. Bournemouth x West Ham - 12h - Disney+
  3. Brighton x Brentford - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Fulham x Sunderland - 12h - ESPN 4 e Disney+
  5. Liverpool x Nottingham Forest - 12h - XSports e Disney+
  6. Wolverhampton x Crystal Palace - 12h - ESPN 2 e Disney+
  7. Newcastle x Manchester City - 14h30 - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Bologna - 11h - Disney+
  2. Cagliari x Genoa - 11h - Disney+
  3. Fiorentina x Juventus - 14h - CazéTV e Disney+
  4. Napoli x Atalanta - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Português

  1. Casa Pia x Alverca - 12h30 - Sem informações
  2. Moreirense x Famalicão - 12h30 - Sem informações
  3. Nacional x Benfica - 15h - Sem informações
  4. Gil Vicente x Tondela - 17h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

  1. Dhamk x Al Najma - 10h40 - Sem informações
  2. Al Ettifaq x Al Feiha - 11h25 - Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Hilal x Al Fateh - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Copa Sul-Americana

  1. Lanús x Atlético-MG - 17h - SBT, Paramount+, ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo da final da Copa Sulamericana; veja o horário

O jogo entre Lanús x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, às 13h.

Onde assistir ao jogo de Sport e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Bragantino; veja o horário

O jogo entre Flamengo x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

  1. 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 09h30 - Burnley x Chelsea - Premier League
  2. 12h - Fulham x Sunderland - Premier League
  3. 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - Premier League
  4. 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - La Liga
  5. 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - La Liga
  6. 17h - Villarreal x Mallorca - La Liga
  7. 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  8. 20h - Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 14h30 - Al Hilal x Al Fateh - Campeonato Saudita
  2. 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  3. 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Burnley x Chelsea - Premier League
  2. 10h - Alavés x Celta - La Liga
  3. 11h - Udinese x Bologna - Campeonato Italiano
  4. 11h - Cagliari x Genoa - Campeonato Italiano
  5. 12h - Brighton x Brentford - Premier League
  6. 12h - Liverpool x Nottingham Forest - Premier League
  7. 12h - Bournemouth x West Ham - Premier League
  8. 12h - Fulham x Sunderland - Premier League
  9. 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - Premier League
  10. 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - La Liga
  11. 14h - Fiorentina x Juventus - Campeonato Italiano
  12. 14h30 - Newcastle x Manchester City - Premier League
  13. 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - La Liga
  14. 16h45 - Napoli x Atalanta - Campeonato Italiano
  15. 17h - Villarreal x Mallorca - La Liga
  16. 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana
  17. 19h30 - Novorizontino x CRB - Série B do Brasileirão
  18. 20h - Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão
  2. 21h30 - Flamengo x Bragantino - Brasileirão
  3. 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Bayern x Freiburg - Bundesliga
  2. 11h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - Bundesliga
  3. 11h30 - Wolfsburg x Leverkusen - Bundesliga
  4. 11h30 - Augsburg x Hamburg - Bundesliga
  5. 11h30 - Heidenheim x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga
  6. 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

  1. 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana

SportyNet

  1. 11h30 - Bayern x Freiburg - Bundesliga
  2. 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A italiana

Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano

Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.11.25 13h30

AFC Champions League

Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

24.11.25 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

24.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

23.11.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda