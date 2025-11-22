Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste sábado (22/11), incluem partidas pelas Séries A e B do Brasileirão, final da Copa Sulamericana, Bundesliga e outras competições internacionais.

Às 17h, o Atlético Mineiro enfrentará o Lanús pela final da Copa Sudamericana. Já às 21h30, o Flamengo enfrentará o RB Bragantino pelo Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - 20h - ESPN 4 e Disney+ Central Córdoba x San Lorenzo - 22h - AFA Play

Campeonato Alemão - Bundesliga

Bayern x Freiburg - 11h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Borussia Dortmund x Stuttgart - 11h30 - CazéTV e OneFootball Wolfsburg x Leverkusen - 11h30 - OneFootball Augsburg x Hamburg - 11h30 - OneFootball Heidenheim x Borussia Mönchengladbach - 11h30 - OneFootball Colônia x Eintracht Frankfurt - 14h30 - SportyNet, Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Brasileiro

Botafogo x Grêmio - 19h30 - TV Record, CazéTV e Premiere Flamengo x Bragantino - 21h30 - Premiere Palmeiras x Fluminense - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Novorizontino x CRB - 19h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Alavés x Celta - 10h - Disney+ Barcelona x Athletic Bilbao - 12h15 - ESPN e Disney+ Osasuna x Real Sociedad - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Villarreal x Mallorca - 17h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Burnley x Chelsea - 09h30 - ESPN e Disney+ Bournemouth x West Ham - 12h - Disney+ Brighton x Brentford - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Fulham x Sunderland - 12h - ESPN 4 e Disney+ Liverpool x Nottingham Forest - 12h - XSports e Disney+ Wolverhampton x Crystal Palace - 12h - ESPN 2 e Disney+ Newcastle x Manchester City - 14h30 - Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Bologna - 11h - Disney+ Cagliari x Genoa - 11h - Disney+ Fiorentina x Juventus - 14h - CazéTV e Disney+ Napoli x Atalanta - 16h45 - XSports e Disney+

Campeonato Português

Casa Pia x Alverca - 12h30 - Sem informações Moreirense x Famalicão - 12h30 - Sem informações Nacional x Benfica - 15h - Sem informações Gil Vicente x Tondela - 17h30 - Sem informações

Campeonato Saudita

Dhamk x Al Najma - 10h40 - Sem informações Al Ettifaq x Al Feiha - 11h25 - Youtube (Canal GOAT) Al Hilal x Al Fateh - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Copa Sul-Americana

Lanús x Atlético-MG - 17h - SBT, Paramount+, ESPN e Disney+

O jogo entre Lanús x Atlético MG terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela ESPN e pela Disney+, às 13h.

O jogo entre Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo pela TV Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.

O jogo entre Flamengo x RB Bragantino terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 21h30.

O jogo entre Palmeiras x Fluminense terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste sábado.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

09h30 - Burnley x Chelsea - Premier League 12h - Fulham x Sunderland - Premier League 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - La Liga 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - La Liga 17h - Villarreal x Mallorca - La Liga 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana 20h - Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

14h30 - Al Hilal x Al Fateh - Campeonato Saudita 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste sábado.

Disney+

09h30 - Burnley x Chelsea - Premier League 10h - Alavés x Celta - La Liga 11h - Udinese x Bologna - Campeonato Italiano 11h - Cagliari x Genoa - Campeonato Italiano 12h - Brighton x Brentford - Premier League 12h - Liverpool x Nottingham Forest - Premier League 12h - Bournemouth x West Ham - Premier League 12h - Fulham x Sunderland - Premier League 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - La Liga 14h - Fiorentina x Juventus - Campeonato Italiano 14h30 - Newcastle x Manchester City - Premier League 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - La Liga 16h45 - Napoli x Atalanta - Campeonato Italiano 17h - Villarreal x Mallorca - La Liga 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana 19h30 - Novorizontino x CRB - Série B do Brasileirão 20h - Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors - Campeonato Argentino

Premiere

19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão 21h30 - Flamengo x Bragantino - Brasileirão 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

11h30 - Bayern x Freiburg - Bundesliga 11h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - Bundesliga 11h30 - Wolfsburg x Leverkusen - Bundesliga 11h30 - Augsburg x Hamburg - Bundesliga 11h30 - Heidenheim x Borussia Mönchengladbach - Bundesliga 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sulamericana

SportyNet

11h30 - Bayern x Freiburg - Bundesliga 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - Bundesliga