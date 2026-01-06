Costa do Marfim x Burkina Faso: onde assistir o jogo de hoje (06/01) pela Copa Africana de Nações

Costa do Marfim x Burkina Faso disputam hoje, terça-feira (06/01), as oitavas de final da Copa Africana de Nações. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio de Marrakesh, Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Costa do Marfim x Burkina Faso ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Band, Bandsports, Bandplay e canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim venceu o Moçambique por 1 a 0, empatou com o Camarões por 1 a 1 e venceu o Gabão por 3 a 2.

Já a Burkina Faso passou por uma vitória de 2 a 1 sobre a Guiné Equatorial, uma derrota de 1 a 0 para a Argélia e uma vitória de 2 a 0 sobre o Sudão.

Costa do Marfim x Burkina Faso: prováveis escalações

Costa do Marfim: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan N’Dicka e Ghislain Konan; Ibrahim Sangare, Franck Kessié e Seko Fofana; Amad Diallo, Yan Diomande e Vakoun Bayo (Jean-Philippe Krasso ou Wilfried Zaha). Técnico: Emerse Fae.

Burkina Faso: Hervé Koffi; Steeve Yago, Edmond Tapsoba, Issoufou Dayo e Arsène Kouassi; Ismahila Ouédraogo e Gustavo Sangare e Stephane Aziz Ki (Ibrahim Blati Touré); Bertrand Traoré, Dango Ouattara e Pierre Landry Kabore. Técnico: Brama Traoré.

FICHA TÉCNICA

Costa do Marfim x Burkina Faso

Copa Africana de Nações

Local: Estádio de Marrakesh, Marrocos

Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 16h