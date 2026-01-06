Luverdense x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha

Luverdense x Corinthians disputam hoje, terça-feira (06/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Luverdense x Corinthians ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela Copinha, o Corinthians venceu o Trindade de Goiânia por 1 a 0 e o Luverdense perdeu para o XV de Jaú por 2 a 1.

VEJA MAIS

Luverdense x Corinthians: prováveis escalações

Luverdense: Kaique; Yuri, João Murilo, Cesar e Ikaro; João Pedro, Jan Carlos e Ryan; Kaique, Vinicius Garcia e Guilherme. Técnico: Raphael Ferreira Nascimento.

Corinthians: Matheus Corrêa; João Vitor Jacaré, Vera, Iago e Pires; Thomas, Luiz Gustavo Bahia e Gui Amorim; Luizinho, Favela e Tupã. Técnico: Willian Batista.

FICHA TÉCNICA

Luverdense x Corinthians

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 19h30