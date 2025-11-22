Palmeiras x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/11) pelo Brasilerão

Palmeiras x Fluminense disputam hoje, sábado (22/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras é o vice-líder do Brasileirão e acumula 21 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 58 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Fluminense ocupa a 6° posição com 16 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 40 gols marcados e 38 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Palmeiras x Fluminense: prováveis escalações

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martínez, Aníbal Moreno; Felipe Anderson, Facundo Torres, Flaco López e Vitor Roque.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Fuentes; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Nonato); Kevin Serna, Canobbio e Everaldo.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 21h30