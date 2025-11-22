Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pelo Brasilerão Botafogo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 22.11.25 18h30 O Botafogo soma 12 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (Vítor Silva/ Botafogo) Botafogo x Grêmio disputam hoje, sábado (22/11), uma partida pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Grêmio ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pelo Premiere e pela CazéTV, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Botafogo acumula no Brasileirão um total de 55 pontos, 15 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 47 gols marcados e 30 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio soma 43 pontos, 11 vitórias, 10 empates, 13 derrotas, 37 gols marcados e 43 gols sofridos. A equipe passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Grêmio: prováveis escalações Botafogo: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Cuiabano; Danilo e Marlon Freitas; Artur, Savarino e Montoro; Arthur Cabral. Técnico: Artur Jorge. Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinicius. Técnico: Renato Portaluppi. FICHA TÉCNICA Botafogo x Grêmio Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje brasileirão 2025 Botafogo grêmio COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44