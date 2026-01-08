Al-Hilal x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/01) pelo Campeonato Saudita Al Hilal e Al-Hazam jogam pela Série A saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 08.01.26 10h55 Al Hilal soma 19 pontos a mais que Al Hazem no Campeonato Saudita (X/ @Alhilal_EN) Al Hilal x Al-Hazm disputam hoje, quinta-feira (08/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h55 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hilal x Al Hazam ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h55 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 10 pontos, 2 empates, 32 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita. Al Hazem está em 11° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (08/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e Supercopas da Espanha e França movimentam o futebol nesta quinta-feira Al-Hilal x Al-Hazem: prováveis escalações Al Hilal: Al-Rubaie; Al-Yami, Tambakti, Neves, Al-Harbi; Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, Hernandez; Leonardo, Nunez. Al Hazem: Varela; Al-Yami, Al-Dakheel, Boutouil, Al-Nakhli; Lorientz, Al-Sayyali; Al-Shamrani, Carvalho, Martins; Al-Habashi. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Hazm Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 11h55 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Hilal Al Hazm jogos de hoje Campeonato Saudita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 Copa São Paulo de Futebol Júnior Votuporanguense x Grêmio: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Votuporanguense e Grêmio jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 20h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Mirassol x Sport: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Mirassol e Sport Recife jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 19h30 Copa São Paulo de Futebol Júnior Palmeiras x Batalhão: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/01) pela Copinha Palmeiras e Batalhão jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10