Al-Hilal x Al Hazm: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08/01) pelo Campeonato Saudita

Al Hilal x Al-Hazm disputam hoje, quinta-feira (08/01), a 14° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 11h55 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hilal x Al Hazam ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 11h55 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Hilal lidera invicto o Campeonato Saudita e acumula um total de 10 pontos, 2 empates, 32 gols marcados e 12 gols sofridos. O time é o único ainda invicto na Série A saudita.

Al Hazem está em 11° lugar com 3 vitórias, 4 empates, 5 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Al-Hilal x Al-Hazem: prováveis escalações

Al Hilal: Al-Rubaie; Al-Yami, Tambakti, Neves, Al-Harbi; Malcom, Milinkovic-Savic, Kanno, Hernandez; Leonardo, Nunez.

Al Hazem: Varela; Al-Yami, Al-Dakheel, Boutouil, Al-Nakhli; Lorientz, Al-Sayyali; Al-Shamrani, Carvalho, Martins; Al-Habashi.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Hazm

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 08 de janeiro de 2026, 11h55