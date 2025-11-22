Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/11) pelo Argentino Vélez Sarsfield e Argentinos Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 22.11.25 19h00 Na última rodada, Vélez Sarsfield empatou sem gols com o River Plate (X/ @Libertadores) Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors disputam hoje, sábado (22/11), as oitavas de final do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na primeira fase, o Vélez Sarsfield ficou em 13° lugar do Grupo B com 4 vitórias, 2 empates e 10 derrotas. Já na Clausura, o time ficou em 4° lugar no grupo B com 7 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Na Apertura, o Argentinos Juniors liderou o Grupo A com 9 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Na segunda fase, a equipe foi o 5° colocado do Grupo A com 7 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina e Diego Porcel. Técnico: Nicolás Diez. FICHA TÉCNICA Vélez Sarsfield x Argentinos Juniors Campeonato Argentino Local: Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 20h 