Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Novorizontino x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/11) pela Série B

Novorizontino e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Novorizontino soma só 1 ponto a mais que o CRB (Ozzair Jr./ Novorizontino)

Novorizontino x CRB disputam hoje, sábado (22/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Novorizontino x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB está em 8° lugar na Série B e acumula 16 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 45 gols marcados e 37 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do campeonato, com 4 vitórias nesse período.

Já o Novorizontino é o 7° colocado com 14 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias, porém com apenas 1 derrota nesse período.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pelo Brasilerão
Botafogo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Novorizontino x CRB: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi, Rodrigo Soares, César Martins, Dantas, Mayk, Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo, Tavinho, Waguininho, Lucca. Técnico: Enderson Moreira.

CRB: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Darlisson, Fábio Alemão, Léo Campos, Higor Meritão, Crystopher, Danielzinho, Thiaguinho, Dadá Belmonte, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA
Novorizontino x CRB
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)
Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 19h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Novorizontino

CRB

jogos de hoje

campeonato brasileiro série b
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Série A italiana

Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano

Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

24.11.25 13h30

AFC Champions League

Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

24.11.25 12h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

24.11.25 7h00

Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão

Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

23.11.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

futebol

Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino

24.11.25 8h56

EXCLUSIVO!

Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal

Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro

23.11.25 22h38

Futebol

Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado'

O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos

23.11.25 20h33

futebol

'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo

Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano

24.11.25 10h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda