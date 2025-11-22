Novorizontino x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/11) pela Série B

Novorizontino x CRB disputam hoje, sábado (22/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Novorizontino x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB está em 8° lugar na Série B e acumula 16 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 45 gols marcados e 37 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do campeonato, com 4 vitórias nesse período.

Já o Novorizontino é o 7° colocado com 14 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias, porém com apenas 1 derrota nesse período.

Novorizontino x CRB: prováveis escalações

Novorizontino: Jordi, Rodrigo Soares, César Martins, Dantas, Mayk, Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo, Tavinho, Waguininho, Lucca. Técnico: Enderson Moreira.

CRB: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Darlisson, Fábio Alemão, Léo Campos, Higor Meritão, Crystopher, Danielzinho, Thiaguinho, Dadá Belmonte, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

FICHA TÉCNICA

Novorizontino x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 19h30