Novorizontino x CRB: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/11) pela Série B Novorizontino e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 22.11.25 18h30 O Novorizontino soma só 1 ponto a mais que o CRB (Ozzair Jr./ Novorizontino) Novorizontino x CRB disputam hoje, sábado (22/11), a última rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo ocorre às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Novorizontino x CRB ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O CRB está em 8° lugar na Série B e acumula 16 vitórias, 8 empates, 13 derrotas, 45 gols marcados e 37 gols sofridos. O time está invicto há 8 rodadas do campeonato, com 4 vitórias nesse período. Já o Novorizontino é o 7° colocado com 14 vitórias, 15 empates, 8 derrotas, 40 gols marcados e 32 gols sofridos. A equipe está há 5 rodadas sem vitórias, porém com apenas 1 derrota nesse período. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (22/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Botafogo x Grêmio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/11) pelo Brasilerão Botafogo e Grêmio jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Novorizontino x CRB: prováveis escalações Novorizontino: Jordi, Rodrigo Soares, César Martins, Dantas, Mayk, Luís Oyama, Fábio Matheus, Rômulo, Tavinho, Waguininho, Lucca. Técnico: Enderson Moreira. CRB: Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Darlisson, Fábio Alemão, Léo Campos, Higor Meritão, Crystopher, Danielzinho, Thiaguinho, Dadá Belmonte, Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. FICHA TÉCNICA Novorizontino x CRB Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP) Data/Horário: 22 de novembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Novorizontino CRB jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A italiana Torino x Como: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/11) pelo Campeonato Italiano Torino e Como jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.11.25 13h30 AFC Champions League Al-Duhail x Al-ittihad: onde assistir e escalações do jogo hoje (24/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Duhail e Al ittihad jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 24.11.25 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (24/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Série A argentina, Campeonato Italiano, Premier League, La Liga e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira 24.11.25 7h00 Campeonato Brasileiro Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/11) pelo Brasilerão Cruzeiro e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 23.11.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino 24.11.25 8h56 EXCLUSIVO! Clube do Remo na Série A! Baixe o pôster exclusivo de O Liberal Pôster especial celebra o retorno do Leão à elite do futebol brasileiro 23.11.25 22h38 Futebol Emocionado, Guto Ferreira fala em respeito, superação e força no acesso do Remo: 'Muito obrigado' O treinador azulino foi peça central na alavancada azulina; sob o comando dele, o Remo fez sete vitórias em 10 jogos 23.11.25 20h33 futebol 'Que Nossa Senhora abençoe o time da Série A', diz Craque Neto após acesso do Remo Ex-jogador e apresentador parabenizou o clube pela conquista e desejou sorte para o próximo ano 24.11.25 10h44