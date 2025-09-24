Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/9) pela Copa Sudamericana Atlético MG e Bolívar jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 24.09.25 18h00 Atlético e Bolívar empataram por 2 a 2 durante a partida de ida (X/ @sudamericana) Atlético-MG x Bolívar disputam hoje, quarta-feira (24/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético MG x Bolívar ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Atlético ficou em 2° lugar no Grupo H com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0. Já o Bolívar vem do 3° lugar no Grupo G da Copa Libertadores, no qual acumulou apenas 2 vitórias e 4 derrotas. Nas oitavas de final, a equipe superou o Cienciano após duas vitórias de 2 a 0. A partida de ida entre Atlético Mineiro e Bolívar terminou em empate de 2 a 2. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira Palmeiras x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) da Libertadores Palmeiras e River Plate jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Atlético (MG) x Bolívar: prováveis escalações Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli. Bolívar: Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto. FICHA TÉCNICA Atlético Mineiro x Bolívar Copa Sudamericana 2025 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-MG Bolívar jogos de hoje Copa Sudamericana 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Árbitras do Pará passam em teste físico da FIFA e instrutor diz: 'É história sendo escrita' O instrutor físico, Pedro Alves, detalhou como foi a preparação das árbitras para o teste da FIFA 24.09.25 18h32 Campeonato Brasileiro Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Grêmio e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Vasco x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/09) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h30 Campeonato Brasileiro Série B CRB x Botafogo SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/09) pela Série B CRB e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Ainda dá? Faltando dez rodadas, saiba quais cenários salvam o Paysandu do rebaixamento Para se salvar na Série B, time bicolor precisa de aproveitamento superior a 75% nos últimos dez jogos 24.09.25 11h04 PÓS-DERROTA Márcio Fernandes diz que time precisa honrar a camisa até o final, 'aconteça o que acontecer' Pensando na sequência da luta, o treinador disse que ainda vai avaliar o elenco para definir a estratégia contra o Criciúma, próximo jogo do Papão 23.09.25 23h01 É MELHOR IR SE PREPARANDO... Série C: quais clubes já estão confirmados em 2026? Hélio dos Anjos vai subir para a Série B? Veja os clubes que o Paysandu deve enfrentar na Terceirona ano que vem, caso não ocorra um milagre para salvar o Papão. 23.09.25 21h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (24/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga Europa e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 24.09.25 7h00