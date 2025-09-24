Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (24/9) pela Copa Sudamericana

Atlético-MG x Bolívar disputam hoje, quarta-feira (24/09), a volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético MG x Bolívar ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Sulamericana, o Atlético ficou em 2° lugar no Grupo H com 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Em seguida, o time eliminou o Godoy Cruz com uma vitória de 2 a 1 e outra de 1 a 0.

Já o Bolívar vem do 3° lugar no Grupo G da Copa Libertadores, no qual acumulou apenas 2 vitórias e 4 derrotas. Nas oitavas de final, a equipe superou o Cienciano após duas vitórias de 2 a 0.

A partida de ida entre Atlético Mineiro e Bolívar terminou em empate de 2 a 2.

Atlético (MG) x Bolívar: prováveis escalações

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk. Técnico: Jorge Sampaoli.

Bolívar: Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez. Técnico: Flavio Robatto.

FICHA TÉCNICA

Atlético Mineiro x Bolívar

Copa Sudamericana 2025

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 24 de setembro de 2025, 19h