Christian Horner pode adquirir parte da Haas e voltar à Fórmula 1 como CEO e chefão, diz jornal Estadão Conteúdo 24.09.25 22h48 Responsável por transformar a equipe Red Bull em uma potência na Fórmula 1, com oito títulos de pilotos e seis de Construtores conquistados em 20 anos de trabalho, Christian Horner pode ficar pouco tempo fora da modalidade após rescindir com a escuderia austríaca sob altíssima multa de R$ 375,6 milhões, há dois dias. De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a volta seria já em 2026, nas funções de CEO - pretende adquirir parte minoritária do time americano, e como chefão. Desgastado na Red Bull e descontente com o desempenho abaixo do esperado na atual temporada da Fórmula 1, dominada pela McLaren, Horner e escuderia aceitaram antecipar o fim do acordo que ia até 2030. Caso o acerto com a Haas ocorra, ele assume a equipe em abril de 2026 evitando problemas de contrato com a antiga casa. Desde 2016 na Fórmula 1, Gene Haas sempre evitou altos investimentos na escuderia. Mas a parceria firmada com a Toyota para 2026 e a possível venda de uma parte das ações para Horner, seria uma saída para transformar os austríacos em potência na modalidade. O novo CEO ajudaria na parte financeira e nas decisões esportivas. De acordo com o Daily Mail, Horner está seduzido a ter sua própria equipe de Fórmula 1, mesmo que somente uma parte, para repetir o sucesso alcançado na Red Bull. O antes empregado se transformaria no responsável por um novo projeto ambicioso na modalidade, aumentando a concorrência hoje limitada a poucas equipes. Por enquanto o assunto está frio, e outras possibilidades são ventiladas para o futuro de Horner, como um possível acordo com a Alpine, este tratado como bem difícil, ou mesmo uma ida para a MotoGP.