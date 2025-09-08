Grécia x Dinamarca: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa

Grécia x Dinamarca disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, no Pireu, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grécia x Dinamarca ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Grécia estreou com uma vitória de 5 a 1 sobre Belarus. Já a Dinamarca empatou sem gols com a Escócia.

Grécia x Dinamarca: prováveis escalações

Grécia: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris e Kourbelis, Karetsas, Bakasetas e Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanovic.

Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Dreyer, Dolberg e Daamsgaard; Biereth. Técnico: Brian Riemer

FICHA TÉCNICA

Grécia x Dinamarca

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Karaiskákis, no Pireu, Grécia

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45