Grécia x Dinamarca: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa Grécia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 08.09.25 14h45 A Dinamarca estreou com um empate sem gols com a Escócia (X/ @UEFAEURO) Grécia x Dinamarca disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Karaiskákis, no Pireu, Grécia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grécia x Dinamarca ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Grécia estreou com uma vitória de 5 a 1 sobre Belarus. Já a Dinamarca empatou sem gols com a Escócia. Grécia x Dinamarca: prováveis escalações Grécia: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis e Tsimikas; Zafeiris e Kourbelis, Karetsas, Bakasetas e Tzolis; Pavlidis. Técnico: Ivan Jovanovic. Dinamarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Christensen e Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Dreyer, Dolberg e Daamsgaard; Biereth. Técnico: Brian Riemer FICHA TÉCNICA Grécia x Dinamarca Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Karaiskákis, no Pireu, Grécia Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45