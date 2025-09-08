Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Cuiabá e CRB jogarão pela Série B às 20h (Divulgação/ AssCom Dourado)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (08/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Itália jogará contra Israel pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. No mesmo horário, a Croácia enfrentará Montenegro pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Cuiabá x CRB - 20h - Disney+
  2. Vila Nova x Athletic Club - 21h30 - Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Guiné Equatorial x Tunísia - 10h - FIFA+
  2. Zâmbia x Marrocos - 10h - FIFA+
  3. Moçambique x Botsuana - 10h - FIFA+
  4. Madagáscar x Chade - 13h - FIFA+
  5. Guiné x Argélia - 13h - FIFA+
  6. Malawi x Libéria - 13h - FIFA+
  7. Guiné-Bissau x Djibuti - 13h - FIFA+
  8. Uganda x Somália - 13h - FIFA+
  9. Líbia x eSwatini - 16h - FIFA+
  10. Gana x Mali - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Kosovo x Suécia - 15h45 - ESPN e Disney+
  2. Suíça x Eslovênia - 15h45 - ESPN 3 e Disney+
  3. Belarus x Escócia - 15h45 - Disney+
  4. Noruega x Moldávia - 15h45 - Disney+
  5. Gibraltar x Ilhas Faroé - 15h45 - Disney+
  6. Grécia x Dinamarca - 15h45 - SporTV e Disney+
  7. Israel x Itália - 15h45 - Disney+
  8. Croácia x Montenegro - 15h45 - SporTV e Disney+

Onde assistir ao jogo de Suíça e Eslovênia; veja o horário

O jogo entre Suíça x Eslovênia terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Kosovo e Suécia; veja o horário

O jogo entre Kosovo x Suécia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Israel e Itália; veja o horário

O jogo entre Israel x Itália terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Croácia e Montenegro; veja o horário

O jogo entre Croácia x Montenegro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 15h45 - Kosovo x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Suíça x Eslovênia - Eliminatórias Europeias da Copa

SporTV

  1. 15h45 - Grécia x Dinamarca - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Croácia x Montenegro - Eliminatórias Europeias da Copa

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Kosovo x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa
  2. 15h45 - Suíça x Eslovênia - Eliminatórias Europeias da Copa
  3. 15h45 - Belarus x Escócia - Eliminatórias Europeias da Copa
  4. 15h45 - Noruega x Moldávia - Eliminatórias Europeias da Copa
  5. 15h45 - Gibraltar x Ilhas Faroé - Eliminatórias Europeias da Copa
  6. 15h45 - Grécia x Dinamarca - Eliminatórias Europeias da Copa
  7. 15h45 - Israel x Itália - Eliminatórias Europeias da Copa
  8. 15h45 - Croácia x Montenegro - Eliminatórias Europeias da Copa
  9. 20h - Cuiabá x CRB - Série B do Brasileirão
  10. 21h30 - Vila Nova x Athletic Club - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

