Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 08.09.25 7h00 Cuiabá e CRB jogarão pela Série B às 20h (Divulgação/ AssCom Dourado) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (08/09), incluem partidas pelo Campeonato Brasileiro Série B e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 15h45, a Itália jogará contra Israel pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. No mesmo horário, a Croácia enfrentará Montenegro pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Série B Cuiabá x CRB - 20h - Disney+ Vila Nova x Athletic Club - 21h30 - Disney+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Guiné Equatorial x Tunísia - 10h - FIFA+ Zâmbia x Marrocos - 10h - FIFA+ Moçambique x Botsuana - 10h - FIFA+ Madagáscar x Chade - 13h - FIFA+ Guiné x Argélia - 13h - FIFA+ Malawi x Libéria - 13h - FIFA+ Guiné-Bissau x Djibuti - 13h - FIFA+ Uganda x Somália - 13h - FIFA+ Líbia x eSwatini - 16h - FIFA+ Gana x Mali - 16h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Kosovo x Suécia - 15h45 - ESPN e Disney+ Suíça x Eslovênia - 15h45 - ESPN 3 e Disney+ Belarus x Escócia - 15h45 - Disney+ Noruega x Moldávia - 15h45 - Disney+ Gibraltar x Ilhas Faroé - 15h45 - Disney+ Grécia x Dinamarca - 15h45 - SporTV e Disney+ Israel x Itália - 15h45 - Disney+ Croácia x Montenegro - 15h45 - SporTV e Disney+ Onde assistir ao jogo de Suíça e Eslovênia; veja o horário O jogo entre Suíça x Eslovênia terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Kosovo e Suécia; veja o horário O jogo entre Kosovo x Suécia terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Israel e Itália; veja o horário O jogo entre Israel x Itália terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Croácia e Montenegro; veja o horário O jogo entre Croácia x Montenegro terá transmissão ao vivo pela SporTV e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 15h45 - Kosovo x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Suíça x Eslovênia - Eliminatórias Europeias da Copa SporTV 15h45 - Grécia x Dinamarca - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Croácia x Montenegro - Eliminatórias Europeias da Copa Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Kosovo x Suécia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Suíça x Eslovênia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Belarus x Escócia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Noruega x Moldávia - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Gibraltar x Ilhas Faroé - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Grécia x Dinamarca - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Israel x Itália - Eliminatórias Europeias da Copa 15h45 - Croácia x Montenegro - Eliminatórias Europeias da Copa 20h - Cuiabá x CRB - Série B do Brasileirão 21h30 - Vila Nova x Athletic Club - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 