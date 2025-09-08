Suíça x Eslovênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa

Suíça x Eslovênia disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Suíça x Eslovênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, a Suíça goleou o Kosovo por 4 a 0 e a Eslovênia empatou com a Suécia por 2 a 2.

Suíça x Eslovênia: prováveis escalações

Suíça: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji e Rodriguez; Freuler, Xhaka e Rieder; Ndoye, Vargas e Embolo. Técnico: Murat Yakin.

Eslovênia: Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol e Janza; Cerin, Elsnik, Lovric e Stojanovic; Sesko e Sporar. Técnico: Matjaz Kek.

FICHA TÉCNICA

Suíça x Eslovênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: St. Jakob-Park, na Basileia, Suíça

Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45