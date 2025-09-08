Capa Jornal Amazônia
Belarus x Escócia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelas eliminatórias da Copa

Bielorrússia e Escócia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A partida entre Bielorrússia e Escócia começa às 15h45 (X/ @UEFAEURO)

Bielorrússia x Escócia disputam hoje, segunda-feira (08/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 15h45 (horário de Brasília), na ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Belarus x Escócia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela competição, a Escócia empatou com a Dinamarca, enquanto Bielorrússia foi goleada pela Grécia por 5 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (08/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta segunda-feira

Belarus x Escócia: prováveis escalações

Bielorrússia: Pavlyuchenko; Pigas, Martynovich, Zabelin, Pechenin; Yablonskiy, Korzun; Gromyko, Ebong, Kovalev; Barkovskiy.

Escócia: Gunn; Hickey, Souttar, Hanley, Robertson; McGinn, McTominay, Ferguson, Christie; Adams, Dykes.

FICHA TÉCNICA
Bielorrússia x Escócia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: ZTE Arena, em Zalaegerszeg, Hungria
Data/Horário: 08 de setembro de 2025, 15h45

.
