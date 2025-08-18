Gil Vicente x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/08) pela Liga Portugal Gil Vicente e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 18.08.25 15h15 Em suas estreias, Gil Vicente venceu o Nacional por 2 a 0, enquanto o Porto goleou o Vitória SC por 3 a 0 (X/ @FCPorto) Gil Vicente x Porto disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 2° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Gil Vicente x Porto ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa temporada, Gil Vicente venceu o Nacional por 2 a 0, enquanto o Porto goleou o Vitória SC por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Elche x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) por La Liga Elche e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Leeds x Everton: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Premier League Leeds e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Gil Vicente x Porto: prováveis escalações Gil Vicente: Andrew; Hevertton, Buatu, Elimbi e Konan; Facundo Cáseres, Bamba, Bermejo, Esteves e Martín Fernández; Pablo. Técnico: César Peixoto. Porto: Diogo Costa; André Franco, Nehuán Pérez, Bednarek e Sanusi; Varela, Pepê, Froholdt, Gabri Veiga e Sainz; Samu. Técnico: Francesco Farioli. FICHA TÉCNICA Gil Vicente x Porto Campeonato Português Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 16h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Liga Portugal Gil Vicente porto jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Argentino Talleres x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Argentino Talleres e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Athletic Club e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00