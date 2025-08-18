Gil Vicente x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/08) pela Liga Portugal

Gil Vicente x Porto disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 2° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Gil Vicente x Porto ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa temporada, Gil Vicente venceu o Nacional por 2 a 0, enquanto o Porto goleou o Vitória SC por 3 a 0.

Gil Vicente x Porto: prováveis escalações

Gil Vicente: Andrew; Hevertton, Buatu, Elimbi e Konan; Facundo Cáseres, Bamba, Bermejo, Esteves e Martín Fernández; Pablo. Técnico: César Peixoto.

Porto: Diogo Costa; André Franco, Nehuán Pérez, Bednarek e Sanusi; Varela, Pepê, Froholdt, Gabri Veiga e Sainz; Samu. Técnico: Francesco Farioli.

FICHA TÉCNICA

Gil Vicente x Porto

Campeonato Português

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 16h15