Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Gil Vicente x Porto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/08) pela Liga Portugal

Gil Vicente e Porto jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias, Gil Vicente venceu o Nacional por 2 a 0, enquanto o Porto goleou o Vitória SC por 3 a 0 (X/ @FCPorto)

Gil Vicente x Porto disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 2° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: 

Onde assistir Gil Vicente x Porto ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa temporada, Gil Vicente venceu o Nacional por 2 a 0, enquanto o Porto goleou o Vitória SC por 3 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Elche x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) por La Liga
Elche e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Leeds x Everton: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Premier League
Leeds e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Gil Vicente x Porto: prováveis escalações

Gil Vicente: Andrew; Hevertton, Buatu, Elimbi e Konan; Facundo Cáseres, Bamba, Bermejo, Esteves e Martín Fernández; Pablo. Técnico: César Peixoto.

Porto: Diogo Costa; André Franco, Nehuán Pérez, Bednarek e Sanusi; Varela, Pepê, Froholdt, Gabri Veiga e Sainz; Samu. Técnico: Francesco Farioli.

FICHA TÉCNICA
Gil Vicente x Porto
Campeonato Português
Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal
Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 16h15

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Liga Portugal

Gil Vicente

porto

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Argentino

Talleres x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Argentino

Talleres e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

18.08.25 20h00

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B

Athletic Club e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

18.08.25 20h00

Campeonato Brasileiro

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão

Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

18.08.25 19h00

Campeonato Brasileiro Série B

Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B

Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

18.08.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Série B

Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda

Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada

18.08.25 11h46

SÉRIE B

Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista

Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português.

18.08.25 15h02

FUTEBOL

Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança

António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador

18.08.25 13h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

18.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda