Leeds x Everton: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Premier League Leeds e Everton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 18.08.25 15h00 Na última temporada, o Everton ficou em 13° lugar na Premier League, enquanto Leeds foi campeão do Championship (X/ @LUFC) Leeds x Everton disputam hoje, segunda-feira (18/08), pela primeira rodada da Premier League. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leeds x Everton ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última temporada, o Everton ficou em 13° lugar na Premier League e soma 11 vitórias, 15 empates, 12 derrotas, 42 gols marcados e 44 gols sofridos. Já o Leeds foi o campeão do Championship, a segunda divisão inglesa, com 29 vitórias, 13 empates, 4 derrotas, 95 gols marcados e 30 gols sofridos. Leeds x Everton: prováveis escalações Leeds: Lucas Perri; Byram, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; James, Piroe, Gnonto. Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Gueye, Garner, Dewsbury-Hall; Ndiaye, Beto, Grealish. FICHA TÉCNICA Leeds x Everton Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Elland Road, em Leeds, Inglaterra Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 16h