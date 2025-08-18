Capa Jornal Amazônia
Elche x Betis: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) por La Liga

Elche e Betis jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Enquanto Elche foi o vice-líder da segunda divisão espanhola durante a última temporada, Betis ficou em 6° lugar em La Liga (X/ @RealBetis)

Elche x Betis disputam hoje, segunda-feira (18/08), a primeira rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Elche x Betis ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última temporada, o Betis foi o 6° colocado de La Liga e somou nessa 16 vitórias, 12 empates e 10 derrotas.

Já Elche foi o vice-líder da segunda divisão espanhola e acumulou 22 vitórias, 11 empates e 9 derrotas.

Elche x Betis: prováveis escalações

Elche: Dituro; Affengruber, Bigas e Petrot; Álvaro Núñez, Aguado, Mendoza e Valera; Febas; Mourad e Rodríguez. Técnico: Eder Sarabia.

Real Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Junior Firpo; Altimira e Fornals; Garía, Lo Celso e Riquelme; Cucho Hernández. Técnico: Manuel Pellegrini.

FICHA TÉCNICA
Elche x Real Betis
Campeonato Espanhol
Local: Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, Espanha
Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 16h

