Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 18.08.25 7h00 Às 20h, Mirassol e Cruzeiro jogarão pela Série A do Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (18/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e outras competições internacionais. Às 15h45, o Borussia jogará contra o Rot-Weiss Essen pela Copa da Alemanha. Já às 20h, o Cruzeiro enfrentará o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Sarmiento x Tucumán - 19h - AFA Play Talleres x San Martín de San Juan - 21h - AFA Play Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Mirassol x Cruzeiro - 20h - SporTV, Globoplay e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x CRB - 19h - SportyNet, ESPN e Disney+ Athletic x Criciúma - 21h - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Elche x Betis - 16h - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Leeds x Everton - 16h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Português Gil Vicente x Porto - 16h15 - ESPN e Disney+ Copa da Alemanha Dynamo Dresden x Mainz - 13h - Sem informações Schweinfurt x Fortuna Düsseldorf - 13h - Sem informações Preussen Münster x Hertha Berlin - 13h - Sem informações Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - 15h45 - Disney+ Coppa Italia Audace Cerignola x Verona - 13h - Youtube (SportyNet) Spezia x Sampdoria - 13h30 - SportyNet e Youtube (SportyNet) Udinese x Carrarese - 15h45 - Youtube (SportyNet) Torino x Modena - 16h15 - SportyNet e Youtube (SportyNet) Onde assistir ao jogo de Mirassol e Cruzeiro; veja o horário O jogo entre Mirassol x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela Globoplay e pelo Premiere, às 20h. Onde assistir ao jogo de Leeds e Everton; veja o horário O jogo entre Leeds x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Rot-Weiss e Borussia; veja o horário O jogo entre Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Gil Vicente e Porto; veja o horário O jogo entre Gil Vicente x Porto terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h15. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h - Leeds x Everton - Premier League 16h15 - Gil Vicente x Porto - Campeonato Português 19h - Volta Redonda x CRB - Brasileirão Série B SporTV 20h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 15h45 - Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - Copa da Alemanha 16h - Elche x Betis - La Liga 16h - Leeds x Everton - Premier League 16h15 - Gil Vicente x Porto - Campeonato Português 19h - Volta Redonda x CRB - Brasileirão Série B 21h - Athletic x Criciúma - Brasileirão Série B Premiere 20h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet 13h30 - Spezia x Sampdoria - Copa da Itália 16h15 - Torino x Modena - Copa da Itália 19h - Volta Redonda x CRB - Brasileirão Série B 