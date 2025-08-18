Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h, Mirassol e Cruzeiro jogarão pela Série A do Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (18/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 15h45, o Borussia jogará contra o Rot-Weiss Essen pela Copa da Alemanha. Já às 20h, o Cruzeiro enfrentará o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Sarmiento x Tucumán - 19h - AFA Play
  2. Talleres x San Martín de San Juan - 21h - AFA Play

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Mirassol x Cruzeiro - 20h - SporTV, Globoplay e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Volta Redonda x CRB - 19h - SportyNet, ESPN e Disney+
  2. Athletic x Criciúma - 21h - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Elche x Betis - 16h - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Leeds x Everton - 16h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Português

  1. Gil Vicente x Porto - 16h15 - ESPN e Disney+

Copa da Alemanha

  1. Dynamo Dresden x Mainz - 13h - Sem informações
  2. Schweinfurt x Fortuna Düsseldorf - 13h - Sem informações
  3. Preussen Münster x Hertha Berlin - 13h - Sem informações
  4. Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - 15h45 - Disney+

Coppa Italia

  1. Audace Cerignola x Verona - 13h - Youtube (SportyNet)
  2. Spezia x Sampdoria - 13h30 - SportyNet e Youtube (SportyNet)
  3. Udinese x Carrarese - 15h45 - Youtube (SportyNet)
  4. Torino x Modena - 16h15 - SportyNet e Youtube (SportyNet)

Onde assistir ao jogo de Mirassol e Cruzeiro; veja o horário

O jogo entre Mirassol x Cruzeiro terá transmissão ao vivo pela SporTV, pela Globoplay e pelo Premiere, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Leeds e Everton; veja o horário

O jogo entre Leeds x Everton terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Rot-Weiss e Borussia; veja o horário

O jogo entre Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund  terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Gil Vicente e Porto; veja o horário

O jogo entre Gil Vicente x Porto terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h15.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 16h - Leeds x Everton - Premier League
  2. 16h15 - Gil Vicente x Porto - Campeonato Português
  3. 19h - Volta Redonda x CRB - Brasileirão Série B

SporTV

  1. 20h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 15h45 - Rot-Weiss Essen x Borussia Dortmund - Copa da Alemanha
  2. 16h - Elche x Betis - La Liga
  3. 16h - Leeds x Everton - Premier League
  4. 16h15 - Gil Vicente x Porto - Campeonato Português
  5. 19h - Volta Redonda x CRB - Brasileirão Série B
  6. 21h - Athletic x Criciúma - Brasileirão Série B

Premiere

  1. 20h - Mirassol x Cruzeiro - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

  1. 13h30 - Spezia x Sampdoria - Copa da Itália
  2. 16h15 - Torino x Modena - Copa da Itália
  3. 19h - Volta Redonda x CRB - Brasileirão Série B
Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
