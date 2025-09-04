Geórgia x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa Geórgia e Turquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 12h00 A Geórgia vem de um empate de 1 a 1 com o Cabo Verde, enquanto a Turquia vem de uma derrota para o México, por 1 a 0 (X/ @UEFAEURO) Geórgia x Turquia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 13h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Geórgia x Turquia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? As equipes do Grupo E ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Em seus últimos jogos, a Geórgia perdeu para a República Tcheca por 2 a 1, venceu a Armênia por 3 a 0, goleou essa mesma equipe por 6 a 1, venceu as Ilhas Faroé por 1 a 0 e empatou com o Cabo Verde por 1 a 1. Já a Turquia passou por uma derrota de 3 a 1 para Montenegro, uma vitória de 3 a 1 sobre a Hungria, outra de 3 a 0 contra essa mesma equipe, uma terceira de 2 a 1 sobre os EUA e uma derrota de 1 a 0 para o México. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Cazaquistão x Gales: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Lituânia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/9) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Geórgia x Turquia: prováveis escalações Geórgia: Mamardashvili; Azarovi, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili; Kocharashvili, Mekvabishvili; Lominadze, Kiteishvili, Kvaratskhelia; Mikautadze. Turquia: Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Elmali; Yuksek, Calhanoglu, Aydin, Guler, Yildiz; Akturkoglu. FICHA TÉCNICA
Geórgia x Turquia
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Boris Paichadze Dinamo Arena, em Tbilisi, Geórgia
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 13h 