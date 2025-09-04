Lituânia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/9) pelas eliminatórias da Copa

Lituânia x Malta disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 13h (horário de Brasília), no Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas, Lituânia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lituânia x Malta ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias, a Lituânia passou por uma derrota de 1 a 0 para a Polônia, um empate de 2 a 2 com a Finlândia e outro empate sem gols com Malta.

Além de seu empate sem gols com a Lituânia na terceira rodada, Malta perdeu para a Finlândia por 1 a 0, para a Polônia por 2 a 0 e para a Holanda por 8 a 0.

Lituânia x Malta: prováveis escalações

Lituânia: Gertmonas; Upstas, Kazukolovas, Utkus, Lasickas; Slivka, Gineitis, Vorobjovas, Sirgedas, Cernych; Paulauskas.

Malta: Bonello; Muscat, Pepe, Shaw, Camenzuli; Satariano, Grech, Yankam; Jones, P. Mbong, J. Mbong.

FICHA TÉCNICA

Lituânia x Malta

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Darius e Girėnas, em Kaunas, Lituânia

Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 13h