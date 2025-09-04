Cazaquistão x Gales: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 10h00 O País de Gales venceu o Cazaquistão por 3 a 1 durante a primeira rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. (X/ @cymru) Cazaquistão x Gales disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cazaquistão x País de Gales ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o País de Gales venceu o Cazaquistão por 3 a 1, empatou com a Macedônia do Norte por 1 a 1, goleou Liechtenstein por 3 a 0 e perdeu para a Bélgica por 4 a 3. Além de sua derrota para Gales na primeira rodada, o Cazaquistão passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Liechtenstein e uma derrota de 1 a 0 para a Macedônia do Norte. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Cazaquistão x País de Gales: prováveis escalações Cazaquistão: Seysen; Tapalov, Alip, Maliye, Kairov, Vorogovskiy; Chesnokov, Muzhikov, Orazov, Zaynutdinov; Samorodov. Gales: Darlow; Williams, Mepham, Rodon, Davies; James, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; Moore. FICHA TÉCNICA Cazaquistão x Gales Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 11h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Cazaquistão jogos de hoje País de Gales COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Cazaquistão x Gales: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 10h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Chade x Gana: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Chade e Gana jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 Copa do Nordeste Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 pedido rejeitado Robinho tem nova derrota na Justiça, e ministro aponta: 'Matéria já foi apreciada três vezes' A Suprema Corte decidiu, na semana passada, por manter o ex-jogador na prisão 03.09.25 19h48