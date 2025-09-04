Capa Jornal Amazônia
Futebol

Cazaquistão x Gales: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa

Cazaquistão e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

O País de Gales venceu o Cazaquistão por 3 a 1 durante a primeira rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo. (X/ @cymru)

Cazaquistão x Gales disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começa às 11h (horário de Brasília), na Astana Arena, em Astana, Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Cazaquistão x País de Gales ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o País de Gales venceu o Cazaquistão por 3 a 1, empatou com a Macedônia do Norte por 1 a 1, goleou Liechtenstein por 3 a 0 e perdeu para a Bélgica por 4 a 3.

Além de sua derrota para Gales na primeira rodada, o Cazaquistão passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Liechtenstein e uma derrota de 1 a 0 para a Macedônia do Norte.

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

Cazaquistão x País de Gales: prováveis escalações

Cazaquistão: Seysen; Tapalov, Alip, Maliye, Kairov, Vorogovskiy; Chesnokov, Muzhikov, Orazov, Zaynutdinov; Samorodov.

Gales: Darlow; Williams, Mepham, Rodon, Davies; James, Sheehan; Johnson, Wilson, Thomas; Moore.

FICHA TÉCNICA
Cazaquistão x Gales
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Astana Arena, em Astana, Cazaquistão
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 11h

