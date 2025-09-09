Gabão x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Gabão e Costa do Marfim jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.09.25 15h00 O Gabão soma só 1 ponto a menos que a Costa do Marfim (Facebook/ @lespantheresdugabon.football) Gabão x Costa do Marfim disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Quinxassa, República Democrática do Congo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Gabão x Costa do Marfim ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Gabão é o vice-líder do Grupo F e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 16 gols marcados e 6 gols sofridos. Já a Costa do Marfim lidera invicta o mesmo grupo com 6 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados e nenhum gol sofrido. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Sérvia x Inglaterra: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/09) pelas eliminatórias da Copa Sérvia e Inglaterra jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Gabão x Costa do Marfim: prováveis escalações Gabão: Mbaba; Oyono, Manga, Onifa e Obiang; Kanga, Ndong e Baboue; Averlant, Sambissa e Bouanga. Costa do Marfim: Fofana; Singo, Gbamin, Agbadou e Akpa; Sangaré e Kessié; Diallo, Krasso e Adingra; Haller. FICHA TÉCNICA Gabão x Costa do Marfim Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Quinxassa, República Democrática do Congo Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Gabão Costa do Marfim jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Gabão x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa Gabão e Costa do Marfim jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 15h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Hungria e Portugal jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Chipre x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa Chipre e Romênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo França x Islândia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa França e Islândia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPORTE Márcio Fernandes confirma volta ao Paysandu Treinador informou com exclusividade ao repórter Abner Luiz, do Grupo Liberal, que fechou negociação com o clube nesta segunda-feira, 8 09.09.25 1h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira 09.09.25 7h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Cabo Verde x Camarões: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09) pelas Eliminatórias da Copa Cabo Verde e Camarões jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.09.25 12h00 Futebol Vitória aumenta chances de acesso do Remo, aponta projeção Além da probabilidade de subir para a Série A, o clube azulino tem poucas chances de ser rebaixado 09.09.25 11h14