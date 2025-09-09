Gabão x Costa do Marfim: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/09) pelas Eliminatórias da Copa

Gabão x Costa do Marfim disputam hoje, terça-feira (09/09), a 8° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Quinxassa, República Democrática do Congo. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Gabão x Costa do Marfim ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Gabão é o vice-líder do Grupo F e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 16 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já a Costa do Marfim lidera invicta o mesmo grupo com 6 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados e nenhum gol sofrido.

Gabão x Costa do Marfim: prováveis escalações

Gabão: Mbaba; Oyono, Manga, Onifa e Obiang; Kanga, Ndong e Baboue; Averlant, Sambissa e Bouanga.

Costa do Marfim: Fofana; Singo, Gbamin, Agbadou e Akpa; Sangaré e Kessié; Diallo, Krasso e Adingra; Haller.

FICHA TÉCNICA

Gabão x Costa do Marfim

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio dos Mártires de Pentecostes, em Quinxassa, República Democrática do Congo

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 16h