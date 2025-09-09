Hungria x Portugal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Hungria x Portugal disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo ocorrerá às 15h45 (horário de Brasília), na Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Hungria x Portugal ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias, Portugal goleou a Armênia por 5 a 0 e a Hungria empatou com a Irlanda por 2 a 2.

VEJA MAIS

Hungria x Portugal: prováveis escalações

Hungria: Dibusz; Négo, Orban, Szalai e Kerkez; Styles, Bolla, A. Toth, Szoboszlai e B. Toth; Vargas. Técnico: Marco Rossi.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e João Félix. Técnico: Roberto Martínez.

FICHA TÉCNICA

Hungria x Portugal

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Puskás Aréna, em Budapeste, Hungria

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45