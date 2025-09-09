Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira Thalles Leal 09.09.25 7h00 Às 20h30, a seleção brasileira jogará contra o Equadro pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo (@rafaelribeirorio/ CBF) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (09/09), incluem partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Às 15h45, a Sérvia jogará contra a Inglaterra pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 20h30, a seleção brasileira enfrentará a Bolívia pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Eliminatórias para a Copa do Mundo - África Serra Leoa x Etiópia - 10h - FIFA+ Zimbábue x Ruanda - 10h - FIFA+ Tanzânia x Níger - 10h - FIFA+ Quênia x Seicheles - 10h - FIFA+ Namíbia x São Tomé e Príncipe - 10h - FIFA+ Burkina Faso x Egito - 13h - FIFA+ RD Congo x Senegal - 13h - FIFA+ Togo x Sudão - 13h - FIFA+ África do Sul x Nigéria - 13h - CazéTV e FIFA+ Cabo Verde x Camarões - 13h - FIFA+ Mauritânia x Sudão do Sul - 16h - FIFA+ Benin x Lesoto - 16h - FIFA+ Angola x Maurício - 16h - FIFA+ Gabão x Costa do Marfim - 16h - CazéTV e FIFA+ Gâmbia x Burundi - 16h - FIFA+ Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul Equador x Argentina - 20h - SporTV 2 Bolívia x Brasil - 20h30 - TV Globo e SporTV Peru x Paraguai - 20h30 - SporTV 6 Venezuela x Colômbia - 20h30 - SporTV 5 Chile x Uruguai - 20h30 - SporTV 4 Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa Armênia x Irlanda - 13h - ESPN 4 e Disney+ Azerbaijão x Ucrânia - 13h - SporTV 2 e Disney+ França x Islândia - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Hungria x Portugal - 15h45 - SporTV e Disney+ Bósnia x Áustria - 15h45 - Disney+ Chipre x Romênia - 15h45 - Disney+ Albânia x Letônia - 15h45 - Disney+ Noruega x Moldávia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Sérvia x Inglaterra - 15h45 - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário O jogo entre Bolívia x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, às 20h30. Onde assistir ao jogo de Equador e Argentina; veja o horário O jogo entre Equador x Argentina terá transmissão ao vivo pela SporTV 2, às 20h. Onde assistir ao jogo de França e Islândia; veja o horário O jogo entre França x Islândia terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45. Onde assistir ao jogo de Sérvia e Inglaterra; veja o horário O jogo entre Sérvia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 20h30 - Bolívia x Brasil - Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira. ESPN 13h - Armênia x Irlanda - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Noruega x Moldávia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Sérvia x Inglaterra - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo SporTV 13h - Azerbaijão x Ucrânia - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 15h45 - França x Islândia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Hungria x Portugal - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 20h - Equador x Argentina - Eliminatórias Sulamericanas para a Copa do Mundo 20h30 - Bolívia x Brasil - Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo 20h30 - Peru x Paraguai - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 20h30 - Venezuela x Colômbia - Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 20h30 - Chile x Uruguai - Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira. Disney+ 13h - Armênia x Irlanda - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 13h - Azerbaijão x Ucrânia - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 15h45 - França x Islândia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Hungria x Portugal - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 15h45 - Bósnia x Áustria - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Chipre x Romênia - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo 15h45 - Albânia x Letônia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Noruega x Moldávia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo 15h45 - Sérvia x Inglaterra - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira. 