O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta terça-feira

Thalles Leal
fonte

Às 20h30, a seleção brasileira jogará contra o Equadro pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo (@rafaelribeirorio/ CBF)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (09/09), incluem partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Sérvia jogará contra a Inglaterra pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 20h30, a seleção brasileira enfrentará a Bolívia pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

  1. Serra Leoa x Etiópia - 10h - FIFA+
  2. Zimbábue x Ruanda - 10h - FIFA+
  3. Tanzânia x Níger - 10h - FIFA+
  4. Quênia x Seicheles - 10h - FIFA+
  5. Namíbia x São Tomé e Príncipe - 10h - FIFA+
  6. Burkina Faso x Egito - 13h - FIFA+
  7. RD Congo x Senegal - 13h - FIFA+
  8. Togo x Sudão - 13h - FIFA+
  9. África do Sul x Nigéria - 13h - CazéTV e FIFA+
  10. Cabo Verde x Camarões - 13h - FIFA+
  11. Mauritânia x Sudão do Sul - 16h - FIFA+
  12. Benin x Lesoto - 16h - FIFA+
  13. Angola x Maurício - 16h - FIFA+
  14. Gabão x Costa do Marfim - 16h - CazéTV e FIFA+
  15. Gâmbia x Burundi - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul

  1. Equador x Argentina - 20h - SporTV 2
  2. Bolívia x Brasil - 20h30 - TV Globo e SporTV
  3. Peru x Paraguai - 20h30 - SporTV 6
  4. Venezuela x Colômbia - 20h30 - SporTV 5
  5. Chile x Uruguai - 20h30 - SporTV 4

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

  1. Armênia x Irlanda - 13h - ESPN 4 e Disney+
  2. Azerbaijão x Ucrânia - 13h - SporTV 2 e Disney+
  3. França x Islândia - 15h45 - SporTV 2 e Disney+
  4. Hungria x Portugal - 15h45 - SporTV e Disney+
  5. Bósnia x Áustria - 15h45 - Disney+
  6. Chipre x Romênia - 15h45 - Disney+
  7. Albânia x Letônia - 15h45 - Disney+
  8. Noruega x Moldávia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+
  9. Sérvia x Inglaterra - 15h45 - ESPN e Disney+

Onde assistir ao jogo da seleção brasileira; veja o horário

O jogo entre Bolívia x Brasil terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pela SporTV, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Equador e Argentina; veja o horário

O jogo entre Equador x Argentina terá transmissão ao vivo pela SporTV 2, às 20h.

Onde assistir ao jogo de França e Islândia; veja o horário

O jogo entre França x Islândia terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pela Disney+, às 15h45.

Onde assistir ao jogo de Sérvia e Inglaterra; veja o horário

O jogo entre Sérvia x Inglaterra terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 20h30 - Bolívia x Brasil - Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta terça-feira.

ESPN

  1. 13h - Armênia x Irlanda - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  2. 15h45 - Noruega x Moldávia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Sérvia x Inglaterra - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

SporTV

  1. 13h - Azerbaijão x Ucrânia - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
  2. 15h45 - França x Islândia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  3. 15h45 - Hungria x Portugal - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
  4. 20h - Equador x Argentina - Eliminatórias Sulamericanas para a Copa do Mundo
  5. 20h30 - Bolívia x Brasil - Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo
  6. 20h30 - Peru x Paraguai - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo
  7. 20h30 - Venezuela x Colômbia - Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo
  8. 20h30 - Chile x Uruguai - Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta terça-feira.

Disney+

  1. 13h - Armênia x Irlanda - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  2. 13h - Azerbaijão x Ucrânia - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
  3. 15h45 - França x Islândia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  4. 15h45 - Hungria x Portugal - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
  5. 15h45 - Bósnia x Áustria - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  6. 15h45 - Chipre x Romênia - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo
  7. 15h45 - Albânia x Letônia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  8. 15h45 - Noruega x Moldávia - Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo
  9. 15h45 - Sérvia x Inglaterra - Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta terça-feira.

