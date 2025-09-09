Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (09/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (09/09), incluem partidas pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 15h45, a Sérvia jogará contra a Inglaterra pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Já às 20h30, a seleção brasileira enfrentará a Bolívia pelas eliminatórias sulamericanas para a Copa do Mundo.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Serra Leoa x Etiópia - 10h - FIFA+ Zimbábue x Ruanda - 10h - FIFA+ Tanzânia x Níger - 10h - FIFA+ Quênia x Seicheles - 10h - FIFA+ Namíbia x São Tomé e Príncipe - 10h - FIFA+ Burkina Faso x Egito - 13h - FIFA+ RD Congo x Senegal - 13h - FIFA+ Togo x Sudão - 13h - FIFA+ África do Sul x Nigéria - 13h - CazéTV e FIFA+ Cabo Verde x Camarões - 13h - FIFA+ Mauritânia x Sudão do Sul - 16h - FIFA+ Benin x Lesoto - 16h - FIFA+ Angola x Maurício - 16h - FIFA+ Gabão x Costa do Marfim - 16h - CazéTV e FIFA+ Gâmbia x Burundi - 16h - FIFA+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - América do Sul

Equador x Argentina - 20h - SporTV 2 Bolívia x Brasil - 20h30 - TV Globo e SporTV Peru x Paraguai - 20h30 - SporTV 6 Venezuela x Colômbia - 20h30 - SporTV 5 Chile x Uruguai - 20h30 - SporTV 4

Eliminatórias para a Copa do Mundo - Europa

Armênia x Irlanda - 13h - ESPN 4 e Disney+ Azerbaijão x Ucrânia - 13h - SporTV 2 e Disney+ França x Islândia - 15h45 - SporTV 2 e Disney+ Hungria x Portugal - 15h45 - SporTV e Disney+ Bósnia x Áustria - 15h45 - Disney+ Chipre x Romênia - 15h45 - Disney+ Albânia x Letônia - 15h45 - Disney+ Noruega x Moldávia - 15h45 - ESPN 4 e Disney+ Sérvia x Inglaterra - 15h45 - ESPN e Disney+

